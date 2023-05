Szef Ministerstwa Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk w podcaście Radia ZET Futbol i Polityka powiedział, że w najbliższym czasie spodziewa się pozytywnej odpowiedzi od Komisji Europejskiej, która musi zaakceptować zakaz sprzedaży napojów energetycznych dla młodzieży do lat 18.

Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk; fot. PAP / Albert Zawada

Energetyki "powodują spustoszenie w psychice"

- Zakaz jest obecnie na procesie uzyskiwania notyfikacji Komisji Europejskiej. To moja inicjatywa i mojemu sercu najbliższa - poinformował minister.

Bortniczuk podkreślił, że to problem, na który wskazują specjaliści z wielu dziedzin, od nauczycieli do lekarzy, a również rodzice. - Myślę, że uda się to jeszcze w tej kadencji skutecznie przeprodcedować i uda się skutecznie wprowadzić zakaz i ograniczenie w reklamie tych napojów dla dzieci - stwierdził minister. Rozmówca Rafała Miżejewskiego ocenił, że takie napoje powodują spustoszenie "zarówno w psychice, jak i organizmach polskiej młodzieży".

Zakaz sprzedaży energetyków nieletnim nie budzi większych kontrowersji

- Myślę, że w przeciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni powinniśmy uzyskać pozytywną odpowiedź z Komisji Europejskiej. Wtedy już nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby pani marszałek Elżbieta Witek, która jako doświadczony nauczyciel popiera ten projekt, skierowała go do prac. A problemów politycznych ja również żadnych nie zwiastuję, bo rzeczywiście ten projekt nie budzi większych kontrowersji - mówił minister.

