Włoska tradycja spotyka globalną markę: Coca-Cola HBC inwestuje na rynku kawy (WYWIAD)

Coca-Cola HBC inwestuje w rynek kawy. Firma nawiązała strategiczne partnerstwo z Caffè Vergnano, rodzinną, włoską marką z ponad 140-letnią tradycją. O planach związanych z rozwojem portfolio kawowego Coca-Cola HBC w kraju nad Wisłą rozmawiamy z Michałem Proszewskim, dyrektorem kategorii kawy w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Michał Proszewski, dyrektor kategorii kawy w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, w rozmowie z nami opowiedział o planach związanych z rozwojem portfolio kawowego Coca-Cola HBC w Polsce. / fot. materiały prasowe

Rynek kawy i kawiarni w Polsce

Jakub Szymanek: Jak ocenia Pan rynek kawy i kawiarni w Polsce?

Michał Proszewski, dyrektor kategorii kawy w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie: Bardzo pozytywnie. Obecnie ponad połowa konsumentów szuka okazji do spotkań poza domem. Jak to się mówi: coraz częściej umawiamy się „na kawę”. W kawiarniach, restauracjach, ale i w miejscach pracy szukamy okazji konsumpcyjnych, niemalże od rana do wieczora. W przeszłości kawa była traktowana jako swojego rodzaju booster energii – “pobudzacz”, dzisiaj postrzegamy ją jako źródło przyjemności.