Woda Perier w butelce PET z recyklingu enzymatycznego

Francuska marka gazowanej naturalnej wody mineralnej PERRIER zaprezentowała swoją pierwszą butelkę wykonaną w 100 proc. z przetworzonego tworzywa PET, uzyskanego dzięki przełomowej metodzie recyklingu enzymatycznego.

Autor: BW / informacja prasowa

Data: 01-09-2021, 13:55

Marka Perrier zaprezentowała swoją pierwszą na świecie butelkę z plastiku z recyklingu enzymatyczneg fot. materiały prasowe

Innowacyjna technologia pozwala przetwarzać każdy rodzaj PET niemal bez ograniczeń przy zachowaniu jego najwyższej jakości, w efekcie pozwalając na zwiększenie ilości poddanego recyklingowi plastiku.

Perrier poszukuje innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonych opakowań, współpracując z zewnętrznymi ekspertami oraz wspierając start-upy, które mogą mieć istotny wkład w sprostaniu temu wyzwaniu.

Jako część Nestlé Waters, marka dołączyła także do globalnego konsorcjum z Carbios– francuską spółką z sektora biotechnologii i ochrony środowiska, pracującą nad innowacyjną metodą recyklingu enzymatycznego.

Oprócz partnerstwa z Carbios, marka PERRIER wspiera także inne projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju, m.in.:Biotic, którego celem jest stworzenie bio-plastiku z odpadów rolniczych czy Plastiskul, gdzie plastik jest przetwarzany w przedmioty codziennego użytku, np. meble.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Marka Perrier i recykling enzymatyczny

Innowacyjna technologia pozwala przetwarzać każdy rodzaj PET niemal bez ograniczeń przy zachowaniu jego najwyższej jakości, w efekcie pozwalając na zwiększenie ilości poddanego recyklingowi plastiku.

PERRIER wciąż poszukuje innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonych opakowań, współpracując z zewnętrznymi ekspertami oraz wspierając start-upy, które mogą mieć istotny wkład w sprostaniu temu wyzwaniu. Jako część Nestlé Waters, marka dołączyła także do globalnego konsorcjum z Carbios– francuską spółką z sektora biotechnologii i ochrony środowiska, pracującą nad innowacyjną metodą recyklingu enzymatycznego.

Technologia Carbios wykorzystuje enzymy pochodzące z naturalnie występujących mikroorganizmów, które rozkładają PET na części składowe. Ten proces umożliwia wielokrotne przetwarzanie każdego tworzywa PET, niezależnie m.in. od jego barwy (w tym tworzywa, które z różnych względów nie mogą być poddane recyklingowi mechanicznemu, a więc mogłyby np. trafić na składowisko). Tak uzyskiwany PET z recyklingu pod względem właściwości i jakości odpowiada materiałowi pierwotnemu oraz może być wykorzystany do produkcji nowych butelek na wodę i napoje, które również nadają się do przetworzenia. W ten sposób tworzy się nieskończony, w pełni zamknięty obieg tego materiału, pozwalający na znaczące zwiększenie ilości plastiku poddanego recyklingowi.

Perrier w opakowaniach PET

W centrum badawczo-rozwojowym Nestlé we Francji, poszukującym rozwiązań dla biznesu Waters, technologię opracowaną przez Carbios wykorzystano do wyprodukowania pierwszych prototypowych butelek PERRIER o pojemności 0,5 L.

Opakowania przeszły restrykcyjne badania oraz w najwyższym stopniu spełniły oczekiwania – zarówno pod względem jakości i bezpieczeństwa, jak i wytrzymałości na ciśnienie wody z bąbelkami, które są nieodłącznym elementem PERRIER. Zadbano również o zachowanie charakterystycznego designu i zielonego koloru butelki tej ikonicznej marki.

Oprócz partnerstwa z Carbios, marka PERRIER wspiera także inne projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju, m.in.:Biotic, którego celem jest stworzenie bio-plastiku z odpadów rolniczych czy Plastiskul, gdzie plastik jest przetwarzany w przedmioty codziennego użytku, np. meble.

Nestlé Waters na świecie to numer 1 na świecie w produkcji wody butelkowanej. Nestlé Waters działa w 30 krajach, produkcja odbywa się w 87 zakładach, w których pracuje blisko 28 tysięcy pracowników. W portfolio Nestlé Waters znajduje się 48 unikatowych marek (od naturalnych wód mineralnych po wody stołowe), włączając w to markę Nestlé Pure Life, wodę Acqua Panna, wody gazowane Perrier i S.Pellegrino oraz rozlewaną w Polsce naturalną wodę mineralną Nałęczowianka. Poprzez te marki Nestlé Waters zachęca całe rodziny do picia większej ilości wody oraz napojów na bazie naturalnych składników, współpracuje z lokalnymi społecznościami, by chronić wspólne zasoby wodne, a także opracowuje kompleksowe rozwiązania w zakresie opakowań z tworzyw sztucznych, w celu zmniejszenia wpływu na środowisko.