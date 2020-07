Women in Coffee - Caffè Vergnano wspiera kobiety pracujące przy produkcji kawy

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że kobiety odgrywają fundamentalną rolę w łańcuchu produkcji kawy. W krajach rozwijających się stanowią 70% siły roboczej na plantacjach. W całym sektorze przemysłu kawowego na różnych stanowiskach pracują 32 miliony kobiet. Pomimo ogromnego wkładu w rozwój upraw „czarnego złota”, napotykają one niewspółmiernie większe trudności i ograniczenia niż mężczyźni. Dotyczą one w szczególności: wynagrodzenia, własności ziemi, dostępu do kredytów, rynków, technologii, informacji czy edukacji. Ta świadomość dała początek Women in Coffee, projektowi mającemu na celu wsparcie emancypacji kobiet w łańcuchu produkcji kawy.