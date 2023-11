Napoje

Wyjątkowe zimowe smaki dla Twojej przyjemności. Limitowana edycja syropów Herbapol

Autor: Płatna współpraca z „Herbapol-Lublin” S.A.

Data: 07-11-2023, 12:43

Idealny dodatek do herbaty istnieje – to syrop! Zwłaszcza jesienią i zimą, kiedy uwielbiamy usiąść w fotelu z kubkiem gorącego naparu, warto mieć go pod ręką. Syrop fenomenalnie wzbogaca smak i aromat herbaty, a do tego jest wyjątkowo łatwy w użyciu. Marka Herbapol na sezon chłodów przygotowała specjalną edycję suplementów diety w postaci syropu, pełną pysznych, zimowych smaków. Oprócz lubianych i niezwykle popularnych wariantów, takich jak Wiśnia, Czarna porzeczka i Imbir, znaleźć w niej można nowość – czyli Miód z cytryną.