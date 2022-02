strefa premium

Wzrost cen materiałów, surowców, energii - Uzdrowisko Krynica-Żegiestów o wyzwaniach

- Najbardziej kontrowersyjnym zapisem "Dyrektywy Plastikowej", jest obowiązek trwałego przytwierdzania nakrętek do butelek PET. Czy takie rozwiązanie rzeczywiście przyczyni się do ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych? - zastanawia się Marta Adamczyk, dyrektor marketingu, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., Krynica-Zdrój.

Autor: Albert Katana

Data: 21-02-2022, 11:24

Marta Adamczyk, dyrektor marketingu , Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., Krynica-Zdrój/fot. materiały prasowe

Jaka jest historia wody Kryniczanka? Jaki jest odbiór konsumencki wód mineralnych wśród natłoku wód źródlanych?

Marta Adamczyk, dyrektor marketing , Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., Krynica-Zdrój: Historia krynickich wód sięga 1793 roku, kiedy to pewien austriacki urzędnik kupił za niewielką kwotę od miejscowych chłopów ziemię, z której tryskało źródło ,,burząc się i pieniąc gwałtownie”. To On zlecił profesorowi Uniwersytetu Lwowskiego Baltazarowi Hacquetowi przebadanie tej wody.

Uczony pracując na początku w dość trudnych warunkach, w zbudowanym przez siebie szałasie, potwierdził, znane o wiele wcześniej wśród okolicznych mieszkańców, właściwości lecznicze wody. W niedługim czasie w Krynicy powstała pierwsza w Polsce rozlewnia wody. Początki były trudne: wodę rozlewano do kamionkowych naczyń, które rozbijały się podczas transportu wyboistymi drogami Galicji, ale już w 1810 roku odniesiono sukces i sprzedano: 15.000 butelek. Kryniczanka gościła na stołach w czasach Monarchii Austro-Węgierskiej, na przedwojennych rautach i balach. Do sklepów trafiała natychmiast, jak ta branża zaczęła funkcjonować, gdy pojawiały się sklepy, w nich również Kryniczanka, potem byli dystrybutorzy a w połowie lat 90 sieci handlowe.