Od 2021 roku w polskich zakładach PepsiCo w Michrowie i Żninie napoje Pepsi, Pepsi MAX i Mirinda produkowane są w butelkach w całości wykonanych z rPET, czyli plastiku pochodzącego z ponownego przetworzenia. Dołączyły zatem do Lipton Ice Tea, której butelki już od lipca 2020 roku są produkowane w 100% z rPET.

Butelki wykonane z rPET stanowią ponad 80% wolumenu PepsiCo w Polsce. Ambicją firmy jest, aby docelowo wszystkie butelki były wykonane z rPET.

PepsiCo podkreśla, że tym ruchem przyczynia się do realizacji założeń gospodarki obiegu zamkniętego, w której surowce wykorzystywane są wielokrotnie.

Czy klienci to dostrzegają? Jak podkreśla, menedżer PepsiCo, butelki wykonane z przetworzonego plastiku (rPET) mają lekko szary kolor w porównaniu do butelek PET.

- Może to zostać zauważone przez dociekliwego konsumenta. Oprócz tej czysto powierzchownej obserwacji, co raz częściej spotykamy się z konsumentami, którzy świadomie wybierają opakowania z przetworzonego plastiku. Opakowania wykonane z rPET są co raz powszechniejsze, nie tylko w branży napojowej - podkreśla Julian Krzyżanowski.