Żabka wprowadza własną markę wody mineralnej w butelce rPET

Woda mineralna "Od Nowa", pochodząca ze źródła „Anna” w uzdrowisku Muszyna w woj. małopolskim dostępna jest jako niegazowana i lekko gazowana. Produkt dostępny jest w każdej Żabce w cenie 1,90 zł/szt. Obecnie przy zakupie 2 szt. cena za sztukę wynosi 1,69zł.

– Woda "Od Nowa" ze słynnego źródła „Anna” w polskich górach to idealna propozycja dla osób poszukujących wody bogatej w naturalne minerały, która doskonale ugasi pragnienie w drodze, w pracy czy w domu. To także doskonały wybór dla tych, którym bliska jest troska o środowisko naturalne, ponieważ butelka pochodzi z materiałów z recyklingu. Nazwa naszej wody nawiązuje do odnowy organizmu i środowiska, które chcemy zaszczepić wśród naszych klientów – podkreśla Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie Żabka Polska.

Oferowana przez Żabkę "Od Nowa" to naturalna woda średniozmineralizowana, pochodząca ze źródła „Anna”, którego historia liczy ponad 150 lat. Za jej wydobycie odpowiada firma Cechini Dystrybucja – w całości polskie przedsiębiorstwo rodzinne, z długoletnią tradycją. Położony u stóp góry Baszta, w sercu uzdrowiska Muszyna, odwiert „Anna”, z którego obecnie pozyskiwana jest woda, został wykonany w 1958 r. Swoją nazwę zawdzięcza dr Annie Jarockiej, badaczce posiadającej wielkie zasługi w poznaniu źródeł Muszyny i opiece nad nimi.

Nowa woda od Żabki dostępna jest w butelce rPET o pojemności 0,5 l. Gwarancją tego, że opakowanie wody nie tworzy kolejnego pierwotnego plastiku i nie generuje kolejnych śmieci, jest specjalny znak i hasło na butelce.

"Od Nowa" to także kolejny produkt w ofercie sieci Żabka, na którym umieszczone zostały proste i intuicyjne oznaczenia, wskazujące jak zagospodarować zużyte opakowanie. Dzięki zastosowaniu idei kolorowych koszy każdy klient może przeczytać na opakowaniu, że butelkę powinien wrzucić do kosza żółtego na tworzywa sztuczne, a etykietę do kosza niebieskiego na papier.