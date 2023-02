Jak podkreśla Małgorzata Jackowska, napoje energetyczne są bardzo popularne, szczególnie wśród nastolatków, powszechnie reklamowane i kojarzone nie tylko ze wspieraniem sił witalnych, ale też stylem życia.

- Jeden z problemów związany z ich regularnym spożywaniem, to dostarczanie dużej dawki substancji stymulujących, w tym kofeiny, tauryny, guarany. Już sama kofeina może w nadmiarze wpływać negatywnie na samopoczucie oraz rozwój układu nerwowego dzieci i młodzieży, a w połączeniu z dodatkowymi, obecnymi w napojach energetycznych substancjami jej działanie staje się jeszcze silniejsze. Regularne spożywanie napojów energetycznych przez nastolatki może zwiększać ryzyko: problemów ze snem, stanów niepokoju, arytmii, silnych bólów głowy, dolegliwości z układu pokarmowego, wiąże się też z częstszym korzystaniem z używek i większą podatnością na ryzykowne zachowania - tłumaczy specjalistka żywienia i dietetyki z poradni Centrum Respo.

Ekspertka zwraca uwagę na drugi problem. To wysoka zawartość cukru.

Czy zakaz sprzedaży napojów energetycznych to najlepsze rozwiązanie, aby uchronić dzieci i młodzież przed ich negatywnym wpływem na zdrowie?

- Mam wątpliwości, bo zwykle to zakazany owoc smakuje jeszcze lepiej - dodaje Małgorzata Jackowska.

- Myślę, że poprawa sposobu żywienia dzieci i młodzieży w Polsce powinna się opierać raczej na przystępnej i powszechnej edukacji rodziców, specjalistów i dzieci oraz nastolatków i ograniczeniu możliwości reklamowania żywności, co do której wiemy, że ma negatywny wpływ na zdrowie. Dotyczy to zarówno napojów energetycznych, jak i innych składników diety, żywienia w placówkach edukacyjnych, sklepików szkolnych itd. Wtedy wszystkim byłoby łatwiej zrozumieć dlaczego taki pomysł w ogóle się pojawił i że jego celem nie jest zabieranie dzieciom "radości z życia" tylko dbanie o ich aktualne i przyszłe zdrowie - tłumaczy specjalistka żywienia i dietetyki z poradni Centrum Respo.