Napoje gazowane o smaku cytrusowym będą zawierały mniej chemii. To konsekwencja decyzji Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA), która zaproponowała uchylenie zezwolenia na stosowanie bromowanego oleju roślinnego (BVO) w żywności. Niedawne badania wykazały, że substancja ta nie jest bezpieczna dla ludzkiego zdrowia.

BVO - olej roślinny modyfikowany bromem

Jak podaje focus.pl, BVO to olej roślinny modyfikowany bromem, który jest stosowany jako emulgator od lat 30. ubiegłego wieku. Zapobiega oddzielaniu się i wypływaniu aromatu cytrusowego na powierzchnię niektórych napojów – przyklejenie kilkunastu atomów bromu do trójglicerydu tworzy gęsty olej, który unosi się równomiernie w wodzie po zmieszaniu z mniej gęstymi tłuszczami. BVO jest dopuszczony przez FDA do stosowania w małych ilościach, ale wkrótce może się to zmienić. Raport FDA z 1970 r. stwierdził, że substancja ta nie może być "uważana za bezpieczną" i rozpoczęto nadzorowanie jej stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dodatków do żywności.

BVO zakazane w UE

BVO jest substancją zakazaną w Indiach, Japonii i krajach Unii Europejskiej, ale Amerykanie wciąż są nim "podtruwani". Zgodnie z obecnymi wytycznymi, BVO może być stosowany jedynie w stosunkowo małych stężeniach, nie większych niż 15 ppm i to wyłącznie w napojach o smaku cytrusowym.

