Zdobywca trzech Oscarów autorem zdjęć do kalendarza Lavazzy 2022

Prezentacja kalendarza Lavazza na 2022 rok nastąpiła podczas ceremonii wręczenia tegorocznych nagród Renaissance Awards we włoskiej Florencji. Koncepcja kalendarza została opracowana i zrealizowana pod kreatywnym kierownictwem agencji Armando Testa, zaś autorem zdjęć jest Emmanuel Lubezki, zdobywca trzech Oscarów.

Prezentacja kalendarza Lavazza na 2022 rok nastąpiła podczas ceremonii wręczenia tegorocznych nagród Renaissance Awards we włoskiej Florencji. / fot. materiały prasowe

„I can change the world” to przesłanie wyłaniające się z portretów sześciorga bohaterów tegorocznej edycji kalendarza, różniących się między sobą wiekiem, a także wywodzących się z bardzo różnych kręgów kulturowych i rejonów świata, których łączy jednak mocna osobista historia oraz umiejętność wyrażania swojego aktywizmu poprzez sztukę. W Kalendarzu Lavazza stają się oni prawdziwymi artywistami, czyli artystami stawiającymi kwestie zrównoważonego rozwoju w centrum swojego myślenia i pracy, którzy potrafią poprzez swoją percepcję i talent dotrzeć z tą ideą do szerokiego grona odbiorców, angażując się jednocześnie w bezpośrednie działania na rzecz ludzi i planety.

Bohaterowie kalendarza Lavazzy 2022

Zgodnie z ukutą przez Lavazzę koncepcją „The New Humanity”, centralną osią projektu pozostaje człowieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności człowieka do pełnego przyswojenia wyznawanych przez siebie wartości i uczynienia ich integralną częścią swego życia. Na bohaterów wybrano sześcioro kobiet i mężczyzn aktywnie angażujących się w rozwiązywanie problemów społecznych i ekologicznych poprzez różnorodne formy wyrazu artystycznego.

Są wśród nich:

· amerykański muzyk Ben Harper, walczący z nierównościami społecznymi i propagujący wiedzę na temat skutków kryzysu klimatycznego;

· Saype, pionier tzw. sztuki ziemi, tworzący monumentalne dzieła, których tematem przewodnim jest ochrona planety i wyrównywanie jakości życia;

· uchodźczyni z Afganistanu, raperka Sonita Alizada, wyrażająca w swoich utworach sprzeciw wobec zjawiska przymusowych małżeństw i nieletnich panien młodych;

· projektantka biżuterii Shilpa Yarlagadda, promująca i wspierająca równouprawnienie kobiet;

· biolożka morska Cristina Mittermeier, dokumentująca za pomocą fotografii postępujące niszczenie oceanów;

· tancerka uliczna Shamell Bell, zaangażowana w walkę przeciwko rasizmowi, seksizmowi i homofobii.

– Celem Kalendarza Lavazza na 2022 rok jest wyeksponowanie historii osób, które – dysponując nieprzeciętnym talentem artystycznym – poświęcają każdy dzień swojego życia na to, aby w praktycznym działaniu wyrażać swoje przekonania, czyniąc świat lepszym miejscem, i które są w stanie zaoferować nam otwartą i nieskażoną perspektywę, mogącą uwolnić nas od wszelkich ograniczeń powstrzymujących nas przed podjęciem wspólnych wysiłków na rzecz dobra nas wszystkich i naszej planety. Chcemy zasiać w odbiorcach wiarę w możliwość zmiany siebie samych i możliwość wspólnego zmieniania świata – deklaruje Francesca Lavazza, Członkini Zarządu Grupy Lavazza.

Do współpracy nad kolejnymi wydaniami kalendarza Lavazza, który ukazuje się już od 30 lat, firma zapraszała najwybitniejszych fotografów na świecie, od Davida Lachapelle'a po Steve'a McCurry'ego. W przypadku jego najnowszej edycji zatytułowanej „I can change the world” zwróciła się jednak w stronę kina, decydując się na współpracę z Emmanuelem Lubezkim, znanym również w świecie filmu pod pseudonimem „Chivo”. Jest on pierwszym autorem zdjęć, który aż trzy razy z rzędu zdobył w tej kategorii nagrodę Oscara.

„I can change the world”

„I can change the world” to również przesłanie Eco Age [międzynarodowej agencji działającej na rzecz strategii zrównoważonego biznesu] w ramach Renaissance Awards, pierwszego globalnego wyróżnienia dla młodych liderów zrównoważonego rozwoju, z którą Grupa Lavazza nawiązała współpracę w ramach projektu Kalendarz Lavazza 2022. Oficjalna premiera prasowa Kalendarza Lavazza „I can change the world” odbyła się 11 października w murach florenckiego Palazzo Vecchio, a towarzyszył jej przedpremierowy pokaz filmu Renaissance Awards dla międzynarodowej publiczności.