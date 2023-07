Wizjoner i twórca marki Dilmah, legendarny producent herbaty i innowator Merrill J. Fernando zmarł 20 lipca w Kolombo. Swą wielkość zawdzięczał niezachwianej wierze oraz miłości do herbaty i rodziny.

Zmarł Merrill J. Fernando, założyciel marki Dilmah. / fot. materiały prasowe

Zmarł Merrill J. Fernando, założyciel marki Dilmah

Merrill J. Fernando stał się postacią symboliczną dla Sri Lanki (Cejlonu) oraz całego świata herbaty. Skromne, wiejskie początki i chrześcijańskie wartości rodzinne, które go otaczały, zdefiniowały jego życie. Poświęcił się herbacie, a w szczególności propagowaniu idei „Pure Ceylon Tea” (czystej herbaty cejlońskiej). Jego sukcesy w zakresie zaprzestania wyzysku plantatorów przez przemysł kolonialny na zawsze zmieniły życie producentów herbaty na całym świecie, rewolucjonizując etycznie branżę, zanim jeszcze etyka i zrównoważony biznes zyskały znaczenie, jakie mają obecnie.

Od początku wiedział, że tworzy coś nie tylko dla siebie – coś, co będzie trwało dłużej niż jego życie. Dlatego zakładając swoją ukochaną, wymarzoną przez długie lata markę, nazwał ją od imion swoich synów – Dilhana i Malika. Dilmah to zarazem symbol uczucia do synów, miłości do herbaty, ale także otwarcia na przyszłość.

Pracował codziennie aż do 91. roku życia, a swojej pasji pozostał wierny aż do śmierci w wieku 93 lat. Był nieugięty w walce przeciwko próbom wprowadzania kompromisów czy fałszowania jego ukochanej herbaty cejlońskiej. Powodem tej niewzruszonej postawy była wiara w niepodważalną jakość, pochodzenie i sposób produkcji, które są jedyną gwarancją przyszłości cejlońskiej herbaty i zapewnienia korzyści pracownikom.

Dla tych, którzy mieli okazję go poznać, pozostanie przede wszystkim człowiekiem z krwi i kości – obdarzonym geniuszem, ale też cierpliwością i pracowitością godną największych w historii Mistrzów Herbaty. Niejednokrotnie „pielgrzymi” odwiedzający cejlońskie ogrody herbaciane albo pokój kiperski Dilmah mieli okazję natknąć się na Merrilla przypadkiem, przy pracy. Otwierały się na przykład drzwi, wchodził do środka, w białym fartuchu stawał przy długim, kilkumetrowym rzędzie gęsto ustawionych filiżanek i degustował kolejne napary zaparzone z liści, które tego poranka przyjechały z różnych części wyspy.

Merrill J. Fernando był innowatorem, którego misją było po prostu czynienie życia innych lepszym. Był i pozostaje symbolem wiedzy, pracowitości i wielkoduszności, która przez całe życie pozwalała mu dzielić się dobrami z innymi. Z polskimi konsumentami od ponad 30 lat dzielił się niezwykłą herbatą, z ludźmi potrzebującymi oraz światem natury – hojnością prowadzonych przez siebie fundacji, a z bliskimi i współpracownikami – swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami.

Aby dowiedzieć się więcej o życiu Założyciela marki Dilmah i złożyć kondolencje, odwiedź stronę: mjf.dilmahtea.com.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl