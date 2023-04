Mirco Wolf Wiegert, założyciel i dotychczasowy dyrektor zarządzający fritz-koli, zdecydował się wzmocnić swój zespół poprzez zatrudnienie nowego dyrektora zarządzającego, Floriana Weinsa.

Weins będzie odpowiedzialny za rozwijanie międzynarodowej ekspansji firmy oraz wzmacnianie jej pozycji w branży horeca.

Weins zastąpi na stanowisku dotychczasowego dyrektora operacyjnego, Winfrieda Rübesama. Wiegert i Weins planują kontynuować sukcesy niezależnego producenta koli i lemoniady, zarówno w Niemczech, jak i Europie. Strategia marki opiera się na wykorzystaniu mocnych stron firmy, takich jak skuteczny marketing i sprzedaż, produkcja zrównoważonych produktów oraz kultura organizacyjna oparta na wartościach.

Florian Weins, 38-letni menedżer z 15-letnim doświadczeniem w branży napojowej, wnosi do firmy swoje krajowe i międzynarodowe osiągnięcia.

- fritz-kola w ostatnich latach wspaniale się rozwinęła. Dalsza ekspansja niemieckiego biznesu, jak również jego rozwój zagraniczny to ekscytujące wyzwania, których nie mogę się doczekać. W przypadku fritz-koli będę skupiał się na utrzymaniu wartości marki i jej kultury organizacyjnej - podkreśla Florian Weins.

Przed dołączeniem do zespołu fritz-koli, Weins pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w "Ratsherrn Brauerei", firmie, która z powodzeniem przekształciła się z niewielkiego start-upu rzemieślniczego w średniej wielkości regionalny browar, zlokalizowany w samym sercu Hamburga.

- Florian Weins od samego początku był obiecującym kandydatem. Podczas wielu rozmów absolutnie nas do siebie przekonał. Wnosi do firmy odpowiednie umiejętności i przede wszystkim pasuje do naszych wartości i kultury niezależnej marki koli - komentuje Mirco Wolf Wiegert.