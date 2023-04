Paweł Wolnicki do niedawna odpowiadał za zagraniczną ekspansję Grupy Oshee na rynku rumuńskim. Wcześniej pracował jako dyrektor komercyjny, dyrektor marketingu operacyjnego oraz dyrektor rozwoju Grupy Oshee. Odpowiadał między innymi za integrację przejętych spółek Sonko i Kinga Pienińska. Z Grupą Oshee był związany od 2016 roku. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora komercyjnego w Hoop Polska-Grupa Kofola oraz był dyrektorem sprzedaży w Foodcare.

- Krynica Vitamin to jedna z nielicznych firm, która ma tak bogatą bibliotekę własnych receptur i szerokie możliwości produkcyjne. Będziemy budować ofertę dla klientów w odpowiedzi na trendy rynkowe. W perspektywie krótkoterminowej, w związku z utrzymującą się wysoką inflacją oraz zmianami w zakresie zachowań konsumenckich, będzie to rozwój marek własnych, w perspektywie średnio- i długoterminowej będzie to dywersyfikacja portfolio i rozwój sprzedaży nowych kategorii, takich jak napoje mleczne, w tym również roślinne, kawowe, funkcjonalne, niskoalkoholowe i bezalkoholowe z obniżoną zawartością cukru. Jestem przekonany, że wykorzystamy ogromny potencjał Krynicy Vitamin – podkreślił Paweł Wolnicki, dyrektor komercyjny Krynicy Vitamin.