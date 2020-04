ZPP ponownie krytycznie o podatku cukrowym

Jak podkreśla ZPP, najbliższe miesiące będą miały charakter wyjątkowy. Wskutek pandemii koronawirusa, nie tylko podmioty gospodarcze, lecz wręcz całe państwa stanęły przed koniecznością radykalnej i bardzo szybkiej zmiany sposobu funkcjonowania. Nie istnieje w tej chwili branża, która nie mierzyłaby się z problemami wywołanymi epidemią.

Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 w skali nie tylko Polski, lecz całej Europy, pozostaje czynnikiem zupełnie niezależnym od firm. Jednocześnie, generuje on istotne i bardzo konkretne straty wywołane kolejnymi restrykcjami, zakazami działalności, przerwaniem łańcuchów dostaw, czy też spadkiem popytu

- Mając na uwadze powyższe, uważamy że co najmniej do końca 2020 roku nie należy wprowadzać w życie żadnych zmian wpływających na zwiększenie obciążeń finansowych i administracyjnych dla przedsiębiorców. Ponoszą oni gigantyczną część kosztów związanych ze zwalczaniem wirusa i ograniczaniem jego rozprzestrzeniania. Wprowadzanie w tym okresie jakichkolwiek nowych danin publicznych wydaje się być zupełnie nieracjonalne. Szczególnie, że negatywny wpływ dodatkowych obciążeń nie ogranicza się wyłącznie do uderzenia w firmy jako takie. W tych warunkach, podnoszenie podatków grozi intensyfikacją niepożądanych zjawisk, takich jak bezrobocie, czy obniżenie stopy życiowej wielu gospodarstw domowych. W samej tylko branży producentów napojów zagrożonych jest 15 tysięcy miejsc pracy, a trzeba pamiętać o tym, że mamy do czynienia z długim łańcuchem wartości – od rolników i sadowników, poprzez przetwórców i producentów, po sprzedawców detalicznych i hurtowych - informuje ZPP.

- Wziąwszy pod uwagę wszystkie przedstawione wyżej czynniki, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców apeluje o niepodnoszenie w 2020 roku żadnych danin publicznych oraz nienakładanie nowych, a w konsekwencji przesunięcie terminu wejścia w życie „podatku cukrowego” do stycznia 2021 roku. Jest to zasadne tym bardziej, że przedstawiciele rządu sami zapowiedzieli podjęcie takiej decyzji - dodano.