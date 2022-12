Żywiec Zdrój zwraca się do rządzących o przyspieszenie prac legislacyjnych. "Brak pilnego wprowadzenia przez Polskę rozwiązań systemowych nie pozwoli branży napojowej na realizację celów zawartych w dyrektywie Single Use Plastics, czyli zbiórki 77% butelek napojowych w 2025 i 90% w 2030 roku".

Żywiec Zdrój apeluje o jak najszybsze przyjęcie ustawy o systemie depozytowym; fot. shutterstock

Żywiec Zdrój: System kaucyjny

Żywiec Zdrój zajmuje jasno określone stanowisko w sprawie systemu kaucyjnego.

- To część zobowiązania firmy przedstawionego na Szczycie Klimatycznym w Katowicach w 2018 roku. Tylko jak najszybsze wdrożenie systemu kaucyjnego pozwoli branży napojowej na realizację celów środowiskowych związanych z gospodarką cyrkularną. Zachęta ekonomiczna dla obywatela, by zwrócił butelkę w celu uzyskania zwrotu kaucji pozwoli skutecznie zebrać odpowiedniej jakości materiał z rynku i przetworzyć go na kolejne opakowania. W ten sposób zostanie ograniczona produkcja nowego plastiku, a co za tym idzie emisja gazów cieplarnianych - tłumaczy firma.

W ostatnich miesiącach, dzięki wytężonej pracy wielu stron, udało się osiągnąć kompromis, który daje nadzieję na sprawne wdrożenie ram prawnych dla systemu kaucyjnego w Polsce. Niestety do tej pory, z przyczyn dla nas niezrozumiałych, projekt ustawy nie trafił pod obrady Sejmu. Brak stanowczych działań ze strony ustawodawcy stanowi bardzo poważne zagrożenie dla realizacji celów gospodarki cyrkularnej do jakiej dąży Polska Paulina Kaczmarek kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju.

Żywiec Zdrój po raz trzeci realizuje zbiórkę 100% równowartości plastiku wpuszczonego w obieg.

- Jesteśmy przekonani, że tylko system kaucyjny podniesie, nawet dwukrotnie, poziom zbiórki butelek z tworzyw sztucznych i pozwoli zamknąć obieg plastiku – dodaje Paulina Kaczmarek.

Szacuje się, że od momentu wejścia ustawy w życie, prace przygotowawcze dotyczące wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce będą trwały minimum dwa lata.

– Jeśli cała branża napojowa ma zrealizować zbiórkę na poziomie 77% już w 2025 roku, to nie ma czasu na odkładanie legislacji – apeluje firma.

