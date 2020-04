Żywiec Zdrój i Danone konsolidują budżety mediowe

Danone: Dopasowujemy się do nowej sytuacji

Współpracę wznowiono bez przetargu, wybór MediaCom podyktowany był dotychczasowym 20-letnim partnerstwem z wysoko ocenianym poziomem serwisu i doświadczeniem z poprzednich lat w prowadzeniu kampanii digital dla marek klienta.

- W grupie spółek Danone priorytetem jest dla nas efektywna współpraca ze strategicznymi partnerami biznesowymi. Na rynku zdominowanym przez przetargi skupione na ofertach kosztowych, widzimy że nie zawsze jest to droga, która prowadzi do sukcesu biznesowego. MediaCom jest naszym wieloletnim partnerem, rozumiejącym nasz biznes i codzienne wyzwania, a jednocześnie zapewniającym wysokiej klasy serwis i konkurencyjne koszty. Z tego powodu zdecydowaliśmy się powierzyć w ręce właśnie tej agencji nasz budżet digital media – stawiając na synergię offline i online oraz wsparcie strategiczne dostarczane przez współpracujący z nami zespół” – mówi Paulina Złotnicka, Head of Media & Integrated Communication w Żywiec Zdrój.