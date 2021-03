Żywiec Zdrój: kampania celebrująca zbiórkę 100% plastiku

Zrównoważony rozwój leży u podstaw funkcjonowania Żywiec Zdrój. Jako lider sektora wód butelkowanych w Polsce firma bierze odpowiedzialność nie tylko za swoje produkty, ale również za wszystko, co jest z nimi związane, w tym opakowania, w których dostarczane są produkty marki. W 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach firma ogłosiła, że zapewni zbiórkę i podda recyklingowi taką samą ilość plastiku, jaką wprowadzi w 2020 roku na rynek. Na początku tego roku firma poinformowała o realizacji planu. Zebrane tworzywa sztuczne przekazano do recyklingu, dzięki czemu zostały ponownie przetworzone i zamknęły obieg.

- Jesteśmy po stronie natury, a to oznacza, że troska o środowisko naturalne przyświeca nam na każdym etapie naszej działalności. Od lat w Żywiec Zdrój podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, z czego jednym z kluczowych obszarów jest temat opakowań – dążymy do domykania obiegu plastiku, wprowadzamy butelki z recyklingu i edukujemy Polaków na temat właściwej segregacji odpadów. Jesteśmy dumni, że mimo reorganizacji wielu planów biznesowych, największe środowiskowe zobowiązanie Żywiec Zdrój zostało zrealizowane z sukcesem. W najnowszej kampanii chcieliśmy podkreślić ten fakt, ale także podziękować naszym konsumentom, ponieważ na koniec dnia to każdy z nich wyrzucając plastikową butelkę do żółtego kosza, przyczynił się do realizacji tego bezprecedensowego zobowiązania - komentuje Klaudia Krawczyk, Starszy Kierownik marki Żywiec Zdrój.

O realizacji zobowiązania marki informują 15-sekundowe spoty emitowane w największych stacjach telewizyjnych oraz 15-, 6- oraz 2-sekundowe materiały w Internecie, w tym na kanale YouTube, platformach VOD oraz w mediach społecznościowych. Równolegle prowadzone będą działania z influencerami oraz shopper-marketingowe. Za komunikację nowej kampanii odpowiadają – agencja VMLY&R (koncept, kreacja oraz działania w Internecie), Mediacom (planowanie i zakup mediów) oraz Tailor Made PR (komunikacja z mediami oraz współpraca z Influencerami).

