Żywiec Zdrój ma nowego dyrektora marketingu

Dołączenie do zespołu Żywiec Zdrój zbiegło się w czasie z rozpoczęciem kampanii edukacyjnej marki na temat wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego, rozszerzeniem portfolio produktów w opakowaniach z recyklingu oraz wypełnieniem zobowiązania, w ramach którego firma przeprowadziła zbiórkę i przekazała do przetworzenia taką samą ilość plastiku, jaką wprowadziła w 2020 roku na rynek. Pierwszym zadaniem nowego dyrektora marketingu Żywiec Zdrój będzie kampania utrzymana w duchu brand activism.

- Wyczuwalny w firmie od lat etos zrównoważonego rozwoju zobowiązuje. Ponieważ troska o środowisko naturalne wpisana jest w DNA marki, jestem głęboko przekonany, że razem z całym zespołem będziemy mogli podejmować ambitne akcje mające na celu ochronę planety. Co więcej, liczę na to, że działania marki Żywiec Zdrój będą motywować innych graczy na rynku do przyłączenia się do nas i podjęcia wyzwania One Planet. One Health – komentuje Dawid Borowiec.

Dawid Borowiec posiada ponad 20-letnią praktykę w marketingu największych marek na rynku FMCG. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał pod koniec lat 90., pracując w Unileverze i Johnson&Johnson. Następnie przez 10 lat związany był z producentem słodyczy Mondelez International, gdzie pełnił funkcje m. in. dyrektora marketingu marki Milka na Europę oraz globalnego dyrektora marki Milka. Od 2012 roku Borowiec pracował jako dyrektor marketingu kategorii Food na Polskę i kraje bałtyckie oraz jako senior marketing director na Europę Wschodnią w PepsiCo, gdzie spędził ponad 6 lat. W połowie 2018 roku, przeszedł do Hortexu, gdzie jako wiceprezes ds. marketingu i strategii troszczył się o rozwój marki.

Do głównych zadań nowego dyrektora marketingu Żywiec Zdrój należy planowanie i egzekucja strategii marketingowych prowadzonych w obrębie poszczególnych linii produktów z portfolio firmy oraz nadzorowanie działań marki w projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Żywiec Zdrój S.A. to lider na rynku wody butelkowanej oraz największy producent na rynku napojów bezalkoholowych. Firma Żywiec Zdrój S.A. powstała w 1992 roku na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Dziś zatrudnia ponad 600 pracowników w sześciu lokalizacjach w Polsce.

Żywiec Zdrój jest częścią grupy spółek DANONE, producenta żywności dopasowanej do potrzeb odbiorców na każdym etapie życia.







[1] Żywiec Zdrój za Nielsen: Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska z Dyskontami (food), sprzedaż wolumenowa w okresie marzec 2019 - luty 2020, kategoria napojów bezalkoholowych.

[2] Kantar Polska dla Żywiec Zdrój, tracking wód czystych niegazowanych, 14.02-01.03.2020, CAWI, n=380, osoby w wieku 18-55 lat kupujące wodę czystą niegazowaną przynajmniej raz w tygodniu.

CENY HURTOWE woda woda mineralna niegazowana Cisowianka [1.5l] 1.28 zł