Żywiec Zdrój: Na bieżąco dopasowujemy się do przepisów, wytycznych władz oraz zaleceń WHO (wywiad)

Czy w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczna w Polsce i narastającymi obawami Polaków, obserwujecie wzmożone zainteresowanie zakupami wód butelkowanych (na tzw. zapas)?

Obecna sytuacja wpłynęła oczywiście na zwyczaje zakupowe Polaków – konsumenci chodzą do sklepów rzadziej, za to jednorazowo kupują większe ilości produktów. W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy również wzrost zainteresowania produktami o większej pojemności - 1,5 czy 5l. Dotyczy to przede wszystkim wody butelkowanej – gazowanej i niegazowanej.

Czy w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa zwiększyliście produkcję?

Uważnie monitorujemy dynamicznie zmieniające się okoliczności i na bieżąco się do nich dopasowujemy. Mamy opracowane plany ciągłości działania, a potencjalnie zwiększony popyt na produkty został odzwierciedlony w naszych prognozach produkcji. Praca naszych zakładów dopasowana jest do aktualnej sytuacji tak, abyśmy mogli zapewnić maksymalną dostępność naszych produktów. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, dzięki czemu monitorujemy stan zapasów na sklepowych półkach i w magazynach.

31 marca premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie kolejnych zaostrzeń w związku z pandemią koronawirusa. Od 2 kwietnia stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra. Zapis ten można "obejść", ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii. Jakie są to środki w Państwa firmie?

Uważnie śledzimy rozwój wydarzeń, dopasowujemy się do aktualnie obowiązujących przepisów, wytycznych władz oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Priorytetem jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników, a także zagwarantowanie jakości naszych produktów i ciągłości ich produkcji. W tym celu zintensyfikowaliśmy surowo przestrzegane w naszych zakładach produkcyjnych dobre praktyki higieniczne. Jeszcze przed pojawieniem się pierwszego przypadku infekcji w Polsce podjęliśmy szereg dodatkowych działań prewencyjnych – m.in. wzmocniliśmy procedury higieniczne, przeprowadziliśmy specjalne szkolenia dla zespołów logistycznych i fabrycznych, zwiększyliśmy częstotliwość dezynfekcji przestrzeni wspólnych w zakładach, a także udostępniliśmy pracownikom środki dezynfekujące. Wzmocniliśmy również ograniczenia i regulacje dotyczące kontaktu z osobami spoza firmy czy wejścia osób z zewnątrz na teren zakładów. Ponadto, pracownicy, którzy mają taką możliwość, pełnią swoje obowiązki z domu, aby minimalizować ryzyko zachorowań. Dotyczy to także naszych przedstawicieli handlowych, którzy z klientami kontaktują się telefonicznie.