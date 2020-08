Żywiec Zdrój promuje Żywiecczyznę w najnowszej loterii produktowej wody niegazowanej

1 sierpnia ruszyła ogólnopolska akcja promocyjna Żywiec Zdrój zachęcająca Polaków do odkrywania Żywiecczyzny – regionu, z którego wywodzi się marka. W loterii paragonowej biorą udział produkty z linii Żywiec Zdrój niegazowany, we wszystkich dostępnych formatach. Łącznie zaplanowano 61 nagród pieniężnych o wartości 4000 zł każda oraz jedną nagrodę w wysokości 50 000 zł. Akcja potrwa do końca września br. Działania promocyjne prowadzone są w punktach sprzedaży oraz w kanałach społecznościowych marki.