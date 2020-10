Żywiec Zdrój przedstawił prognozy i założenia modelu depozytu w Polsce, oszczędności to 65 mln euro rocznie

Gospodarowanie odpadami plastikowymi to jedno z największych wyzwań ekologicznych współczesnego świata. Każdego roku w Polsce na rynek trafia ok. 200 tysięcy ton opakowań PET, jednak poziom recyklingu tego surowca jest wciąż relatywnie niski i wynosi zaledwie 50%. Jedynym skutecznym sposobem umożliwiającym wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z PET i ich recyklingu, jest wprowadzenie systemu depozytowego na opakowania napojowe z PET i tym samym, umożliwienie przedsiębiorcom produkcji nowych opakowań z tych już zebranych. Doświadczenia innych krajów europejskich, w których rozwiązanie to zostało już wprowadzone, dowodzą, że w krótkim czasie poziom recyklingu butelek PET może wzrosnąć powyżej 90%. Osiągnięcie tych parametrów jest kluczowe w kontekście zamykania obiegu tworzyw sztucznych

i zwiększenia udziału recyklatów w opakowaniach, czyli produkcji nowych opakowań z surowców wtórnych.

Jak pokazują ostatnie badania, nie tylko branża napojowa opowiada się za tym rozwiązaniem. Zdecydowana większość Polaków (96%) również popiera wprowadzenie jednego, powszechnego systemu depozytowego obejmującego opakowania po napojach, a 86% uważa, że system depozytowy trzeba wprowadzić jak najszybciej[i].

- Zamknięcie obiegu plastiku jest możliwe, realne i bliskie, wymaga jednak podjęcia konkretnych działań i to w możliwie jak najszybszym czasie. System depozytowy jest absolutnie konieczny dla zapewnienia wysokich wskaźników zbiórki odpadów opakowaniowych, które umożliwią pozyskiwanie wystarczającej ilości wysokiej jakości surowca rPET, niezbędnego do wytwarzania opakowań z recyklingu, czyli kolejnych butelek z butelek. Rozwiązanie to zapewni ogromne korzyści ekonomiczne i ekologiczne – zebrany z rynku i poddany recyklingowi plastik zniknie ze środowiska naturalnego, do którego nigdy nie powinien trafiać – mówi Frédéric Guichard, prezes Żywiec Zdrój.

Korzyści dla Polski

Oprócz niepodważalnych korzyści dla środowiska naturalnego, wprowadzenie systemu depozytowego ma również istotne znaczenie ekonomiczne. Pozwoli Polsce skutecznie podnieść poziom recyklingu tworzyw sztucznych i obniżyć poziom projektowanych opłat, które nasz kraj będzie odprowadzał do Brukseli od 1 stycznia 2021 r. za niepoddane recyklingowi tworzywa sztuczne (800 EUR/tona).