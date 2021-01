Żywiec Zdrój przekazało do recyklingu równowartość 100% wprowadzonego na rynek w 2020 r. plastiku

Bezprecedensowe zobowiązanie zostało zrealizowane we współpracy z Rekopolem, organizacją odzysku opakowań, która w imieniu marki realizuje prawny obowiązek zbiórki i recyklingu m.in. tworzyw sztucznych, współpracując z kilkudziesięcioma firmami odpadowymi, sortowaniami i recyklerami na terenie całego kraju. Decydując się na współpracę z tym partnerem marka zagwarantowała całemu procesowi transparentność, jak również zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz międzynarodowymi standardami.

– Zrównoważony rozwój jest dla nas tak samo ważny jak wyniki biznesowe. Przykładem na to jest właśnie wypełnienie zobowiązania, które ogłosiliśmy, by pokazać że jesteśmy gotowi wziąć odpowiedzialność za nasz produkt. Jesteśmy dumni, że pomimo wyzwań, jakie przyniósł miniony rok, zrealizowaliśmy podjęte 2 lata wcześniej zobowiązanie dotyczące zbiórki równowartości 100% wprowadzonego przez nas w 2020 roku plastiku. Wierzymy, że ten krok będzie impulsem dla innych, by spojrzeć na plastik jak na wartościowy surowiec, a nie odpad. Równocześnie chcielibyśmy podziękować konsumentom, ponieważ na koniec dnia to każdy z nas, wyrzucając plastik do żółtego kosza, realnie przyczyniał się każdego dnia do realizacji tego zobowiązania. Zbiórka ekwiwalentu 100% plastiku to dopiero początek, teraz chcemy przenieść nasze działania na kolejny poziom, dlatego aktywnie działamy na rzecz wprowadzenia w Polsce systemu depozytowego, który jest najbardziej efektywnym sposobem na zwiększenie poziomu zbiórki surowca PET dla całej branży – komentuje Frédéric Guichard, prezes zarządu Żywiec Zdrój.

