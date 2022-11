Celem akcji jest zachęcenie do nawadniania z Żywiec Zdrój Naturals i przekierowanie konsumentów bezpośrednio z TikToka do zakupów na Frisco.pl.

Żywiec Zdrój rusza z kampanią na TikToku, fot. shutterstock.com

Żywiec Zdrój startuje z kolejną kampanią

Marka Żywiec Zdrój Naturals w kooperacji z Frisco.pl wystartowała z pierwszą w Polsce kampanią produktu spożywczego optymalizowaną pod sprzedaż u e-retailera na TikToku. Krótkie materiały video, które mają okazję oglądać użytkownicy aplikacji, zostały stworzone przez QCZAJ’a, znanego trenera i motywatora.

Kampania e-commerce realizowana przez Żywiec Zdrój i Frisco.pl to pierwsze tego typu doświadczenie dla obu marek. Celem akcji jest zachęcenie do nawadniania z Żywiec Zdrój Naturals i przekierowanie konsumentów bezpośrednio z TikToka do zakupów na Frisco.pl.

Sprzedaż to jeden z kierunków rozwoju TikToka

– Sprzedaż to jeden z kierunków rozwoju TikToka, co przekłada się na atrakcyjność platformy dla takich marek jak Żywiec Zdrój czy Frisco.pl. Aplikacja ciągle się zmienia, także pod kątem demografii, dzięki czemu regularnie przybywa na niej odbiorców, do których skierowane są nasze kampanie. Mamy świadomość, że podjęte przez nas działanie jest pionierskie na polskim rynku, ale to jeszcze bardziej zachęca nas do tego typu aktywności – zaznacza Marta Jarkiewicz Digital Brand Manager marki Żywiec Zdrój.

Żywiec Zdrój Naturals dostępny jest w czterech wersjach smakowych: z delikatną nutą cytryny i mango, limonki i mięty, maliny i cytryny oraz mandarynki i trawy cytrynowej.

Za kampanię mediową na TikToku odpowiada MediaCom, natomiast za współpracę z Influencerem oraz działania PR agencja Tailor Made PR.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl