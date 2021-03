Żywiec Zdrój startuje z bezpośrednią sprzedażą e-commerce

– Według raportów opublikowanych w ostatnim czasie, nasze nawyki zakupowe uległy znaczącej zmianie. Z badań GUSu wynika, że w minionym roku e-zakupy robiło 61% Polaków w grupie od 16 do 74 lat. Warto zaznaczyć, że wynik ten w 2019 roku wynosił 54%. Chcąc wyjść naprzeciw tym zmianom i aby zapewnić Polakom jeszcze łatwiejszy dostęp do naszych produktów, zdecydowaliśmy się uruchomić platformę zywiec-zdroj-sklep.pl. Dzięki temu przedsięwzięciu, nie tylko wpisujemy się w obecnie panujące trendy i odpowiadamy na realne potrzeby rynku, ale także wypełniamy naszą misję wykorzystując nowy sposób – w trosce o prawidłowe nawodnienie konsumentów, dostarczamy wodę naturalnego pochodzenia prosto do domów – komentuje Dawid Borowiec, dyrektor marketingu Żywiec Zdrój.

W witrynie zywiec-zdroj-sklep.pl klienci znajdą wszystkie produkty z oferty produktowej marki. Zamówienia będą realizowane na terenie całego kraju, również w tych regionach, które nie są objęte dostawami przez popularne sklepy spożywcze online. Dostawy można się spodziewać w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia, a robiąc zakupy o wartości powyżej 100 zł lub wybierając jeden z dedykowanych pakietów, wysyłka produktów jest bezpłatna. Z troski o środowisko naturalne, firma zadbała o to, żeby każda dostawa była zapakowana w specjalne kartonowe pudełko nadające się w całości do recyklingu.

Operatorem sklepu jest partner marki dodomku.pl. Za część kreatywną projektu odpowiada agencja reklamowa VMLY&R, koncepcję biznesową i development platformy Pathfinder i New Gravity, zaś zakupem mediów zajął się dom mediowy MediaCom.

