Marek Sumiła ocenił rynek wód butelkowanych za miniony 2022 rok pod względem wielkości i wartości.

- Mimo, że rok 2022 był nieprzewidywalny i pełen wyzwań, trend zdrowotny w branży napojowej utrzymał tendencję wzrostową. Ponieważ na co dzień zachęcamy ludzi, by pili zdrowiej to bardzo nas cieszy, że Polacy nadal chętnie sięgają po wodę, która jest najlepszym źródłem nawodnienia. Kategorii wody butelkowanej udało się w 2022 roku odnotować wzrost wolumenowy o 0,8 proc. vs 2021 rok i wartościowy na poziomie 12,7 proc., co częściowo wynika jednak z korekt cenowych producentów. Wzrosty wolumenu odnotowały zarówno wody niegazowane, jak i gazowane - podkreśla dyrektor zarządzający Żywiec Zdrój.