Dżemy i konfitury, wypełnione po brzegi pysznym, owocowym smakiem, to jedne z tych produktów, po które w polskich kuchniach sięgamy bardzo często. Chrupiące pieczywo, naleśniki, omlety czy gofry z ich dodatkiem są idealną propozycją na słodkie śniadanie lub podwieczorek, dlatego zazwyczaj właśnie w ten sposób je wykorzystujemy. Ale produkty dżemowe dają nam dużo więcej kulinarnych możliwości! Dżemy i konfitury Herbapol są też idealnym dodatkiem do wykwintnych dań wytrawnych. Dzięki nim potrawy mięsne zyskają wyjątkowy charakter, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających smakoszy.

Kaczka, polędwiczki, schab czy szynka przygotowane z dodatkiem dżemu lub konfitury, zyskają zupełnie nowy wymiar smaku. Słodycz owoców ciekawie przełamuje wytrawne nuty, zmieniając zwykłe danie mięsne w kulinarne dzieło sztuki. To prosty, a przy tym niezwykle efektowny sposób, by przygotować wyjątkową potrawę na świąteczny stół. Taka propozycja doskonale sprawdzi się też przy innych okazjach, gdy chcemy zaserwować danie nie wymagające wiele pracy, a przy tym wykwintne i wspaniale prezentujące się na talerzu.

Idealnym dodatkiem do takich potraw będą dżemy i konfitury Herbapol. Gwarancją ich wyśmienitego smaku są najwyższej jakości owoce, pochodzące od sprawdzonych dostawców. Produkty dżemowe Herbapol nie zawierają zbędnych dodatków (w tym gumy guar). Połączenie pysznych owoców i sprawdzonych receptur, zgodnie z którymi powstają dżemy i konfitury Herbapol, to klucz do kulinarnego sukcesu. A po które z nich warto sięgnąć przygotowując dania wytrawne? To już zależy od naszej inwencji! W tej roli doskonale sprawdzą się m.in.:

Dżem z owocami leśnymi Herbapol – pyszna kompozycja jagód leśnych, jeżyn i malin. Powstaje z dojrzałych owoców, pochodzących wyłącznie z Polski.

pyszna kompozycja jagód leśnych, jeżyn i malin. Powstaje z dojrzałych owoców, pochodzących wyłącznie z Polski. Konfitura z malin Herbapol – wyjątkowa, bo wytwarzana z dojrzałych malin polskiej odmiany polana, która charakteryzuje się dużymi, aromatycznymi i bardzo smacznymi owocami.

wyjątkowa, bo wytwarzana z dojrzałych malin polskiej odmiany polana, która charakteryzuje się dużymi, aromatycznymi i bardzo smacznymi owocami. Konfitura z wiśni Herbapol – która powstaje wyłącznie z wiśni nadwiślanki, słynącej ze swego wyśmienitego smaku i esencjonalności. Wiśnia nadwiślanka jest produktem zarejestrowanym jako Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP). Herbapol pozyskuje je wyłącznie od plantatorów posiadających stosowny certyfikat na świętokrzyskich terenach nadwiślańskich.

A oto dwie oryginalne inspiracje kulinarne, które perfekcyjnie łączą owocową słodycz dżemów i konfitur z wytrawnymi nutami.

Kaczka na puree ziemniaczanym z malinowym sosem

2 piersi z kaczki

2 ząbki czosnku

2 łyżki oleju

1 łyżeczka suszonego czosnku niedźwiedziego

1/2 łyżeczki soli

1/3 łyżeczki mielonego ziela angielskiego

szczypta soli

700 g ziemniaków

100 ml śmietanki 30%

50 g masła

2 łyżki Konfitury z malin Herbapol

2 łyżki sosu z pieczenia kaczki

Skórę kaczki naciąć, natrzeć przyprawami, olejem i odstawić na 30 minut. Na rozgrzanej patelni smażyć piersi, pod przykryciem, skórą do dołu, przez 8 minut. Odwrócić i smażyć kolejne 8 minut. Usmażone mięso owinąć szczelnie w folię i odstawić na 10 minut. Dwie łyżki z powstałego wywaru ze smażenia wymieszać z konfiturą z malin. Ugotowane, ciepłe ziemniaki ubić na puree z masłem i śmietanką.

Polędwiczki z nutą owoców leśnych na misie sałat

1 polędwiczka, około 400 g

2 łyżki Dżemu z owocami leśnymi Herbapol

2 łyżki oleju

2 ząbki czosnku

1 łyżeczka czosnku niedźwiedziego

1 łyżeczka przyprawy do mięsa

1/2 łyżeczki soli

50 g masła klarowanego

100 g miksu sałat

1 małe awokado

4 rzodkiewki

2 łyżki oliwy

1 łyżeczka miodu

1 łyżeczka soku z cytryny

Polędwiczkę natrzeć marynatą z dżemu, przypraw i oleju. Odstawić na 2-3 godziny do zamarynowania. Na rozgrzanym maśle klarowanym smażyć polędwiczkę przez 5 minut, odwrócić na drugą stronę i smażyć kolejne 5 minut. Kolejno mięso zdjąć z ognia, szczelnie zakryć folią aluminiową i odstawić na 10 minut. W tym czasie wymieszać miks sałat z pokrojoną rzodkiewką i awokado, polać marynatą z oliwy, miodu i cytryny.

Produkty dżemowe Herbapol są dostępne w sklepie online Herbapol-Lublin, a także w sklepach spożywczych, super- i hipermarketach na terenie kraju.

Cena:

Dżem z owocami leśnymi Herbapol – 6,99 zł/op. 280 g

Konfitura z malin Herbapol – 8,49 zł/op. 240 g

Konfitura z wiśni Herbapol – 6,19 zł/op. 240 g

„Herbapol-Lublin” S.A. to lider polskiego rynku spożywczego z historią sięgającą 1949 roku. Od samego początku inspiruje się naturą i czerpie z jej bogactwa, oferując konsumentom produkty wysokiej jakości. Portfolio produktowe firmy obejmuje kategorie syropów owocowych, herbatek owocowych, ziołowych, funkcjonalnych, herbat białych, zielonych, czerwonych i czarnych, produktów dżemowych, syropów do mleka i gotowych do picia napojów herbacianych oraz cukierków odświeżających. W portfolio produktowym marki znajdziemy m.in. Herbapol, Big-Active, Zioła Mnicha, Nasza, Polana. Herbapol-Lublin to świetny przykład połączenia tradycji z nowoczesnością. Marka niezmiennie cieszy się zaufaniem czterech pokoleń konsumentów.