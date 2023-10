Naturalny skład i doskonały smak Hello Day! to dwa kluczowe elementy, które sprawiają, że smoothie i miodowo-orzechowe batoniki cieszą się tak dużym zainteresowaniem. Konsumentów interesują również liczne wyniki badań, które potwierdzają, że żywność pochodzenia roślinnego pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie oraz ma znaczący wpływ na środowisko. To wszystko sprawia, że chcą włączyć tę kategorię żywności do swojej diety. Międzynarodowe targi branży spożywczej Anuga to doskonała okazja do zaprezentowania marki Hello Day!.

Hello Day! – zdrowie i jakość od Agus na targach Anuga 2023 Fot. Agus

Agus to innowacyjna firma branży spożywczej o międzynarodowym zasięgu, dostarczająca wysokiej jakości produkty mleczne, napoje i przekąski. Sukcesywnie rozwija swoje portfolio i udoskonala receptury, a wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów. Na Anudze z ofertą Agus będzie można zapoznać się na 2 stoiskach: 8.1|B70/B78 (napoje i przekąski) oraz 10.1|H20 (mleczarstwo).

Napoje i przekąski – główne kategorie marki Hello Day!

Motywem przewodnim targów Anuga 2023 jest zrównoważony rozwój, co w kontekście Hello Day! ma szczególne znaczenie. Główną kategorią marki jest smoothie. Połączenie pożądanego naturalnego składu i niepowtarzalnego smaku sprawia, że taka forma napoju cieszy się dużym zainteresowaniem. Hello Day! Smoothie to pyszna przekąska w butelce, przygotowana na bazie naturalnych, niezagęszczonych przecierów i soków oraz śmietanki kokosowej. Nie zawiera dodanych cukrów i występuje w 3 pysznych smakach: marakuja, ananas i mango. Produkt posiada certyfikat vegan wydany przez V-Label, potwierdzający, że żaden z użytych składników nie jest pochodzenia zwierzęcego.

W kontekście zachodzących zmian skupionych wokół ekologii, produkt spełnia wszystkie współczesne wymagania, łącznie z opakowaniami nadającymi się do recyklingu. Smoothie to kluczowa kategoria dla Agus. Dlatego firma planuje rozszerzyć jej portfolio poprzez różne formy opakowań, takie jak pouche, bowl’e, batoniki czy bite’y. Różnorodne okazje konsumpcji i potrzeby zakupowe determinują sposób podania produktu, który ma zaspokoić potrzeby konsumentów. Smoothie w butelce klienci traktują jako sycący, orzeźwiający napój, podczas gdy po bowl’a sięgną, gdy będą chcieli spożyć lekki posiłek. W ten prosty sposób firma odpowiada na aktualne potrzeby swoich odbiorców, w tym rosnące tempo życia czy żywności on-the-go. Nowa oferta Agus będzie również promowana na targach Anuga.

W Kolonii Agus zaprezentuje także Hello Day! Batoniki Orzechowe Miodowe, które doskonale wpisują się w filozofię marki, ponieważ zawierają smaczne, a jednocześnie proste, niskoprzetworzone składniki, takie jak wysokiej jakości prażone orzechy i naturalny miód kwiatowy. Te idealne dla wegetarian produkty dostępne są w 3 smakach: soli morskiej, żurawiny i gorzkiej czekolady. Dzięki chrupiącej konsystencji batony są idealne na szybką przekąską w ciągu dnia.

Podążając za potrzebami konsumentów Agus szuka innowacyjnych rozwiązań, nie tylko dotyczących różnych form opakowania, ale także nowych, naturalnych składników. Dlatego już wkrótce w portfolio Agus pojawią się produkty pochodzenia roślinnego.

Żywność i napoje roślinne – właściwy kierunek rozwoju

Ukierunkowanie Agus na produkty pochodzenia roślinnego wynika z wnikliwej obserwacji rynku oraz wyników badań naukowych. Dieta roślinna to nie tylko chwilowy trend wśród konsumentów, jej wpływ ma znaczenie dla całej planety. Najnowsze badania, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda i zaprezentowane na dorocznym spotkaniu American Society for Nutrition 2023* (lipiec 2023), wykazały między innymi, że dieta roślinna znacząco wpływa na odporność organizmu i jego zdolność do radzenia sobie nawet z bardzo poważnymi chorobami. Zespół z Harvard Department of Nutrition opracował Planetary Health Diet Index (PHDI), aby ocenić, czy dieta ta ma pozytywny wpływ na środowisko. Oceniono ponad 100 000 wyników badań przeprowadzonych w USA w ciągu 30 lat. Wnioski z tej analizy pokazały, że dzięki stosowaniu zrównoważonej diety, w której wskaźnik PHDI był na wysokim poziomie, ryzyko zachorowań, a nawet śmierci z powodu np. chorób układu sercowo – naczyniowego czy oddechowego, obniżyło się o 25 procent.



- Nie możemy pozostawać obojętni wobec analiz i danych w zakresie żywienia dostarczanych nam przez naukowców. Kolejne badania dowodzą, że dieta roślinna jest nie tylko korzystna dla naszych konsumentów, ale także ma znaczący wpływ na ochronę środowiska. Istotne w tym temacie są również dane rynkowe. Raporty konsumenckie prognozują znaczny wzrost globalnego rynku związanego m.in. z przekąskami roślinnymi. Do 2029 roku może on być wart około 80 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o prawie 230 % w ciągu dekady**. To motywuje Agus do rozwijania kategorii produktów roślinnych – mówi Jarosław Bańda, dyrektor ds. komunikacji.

Srebrny Jubileusz Agus

W 2023 roku Agus obchodzi Srebrny Jubileusz. Przez 25 lat działalności firma zdobyła ugruntowaną pozycję na rynkach międzynarodowych, co pozwala Agus stale poszukiwać nowych możliwości rozwoju. Przejawia się on w dbałości o wysoką jakość produktów, korzystaniu z najnowszych osiągnięć technologicznych czy pracy z zespołem najlepszych specjalistów. Znajomość najnowszych trendów i potrzeb klientów pozwala firmie wyznaczać kierunki na przyszłość.

- Od samego początku działalności Agus miał jasną wizję i ambitne plany rozwoju. 25 lat w branży potwierdza, że obraliśmy właściwy kierunek działań i bardzo nas cieszy, że w obliczu zmian na rynku konsumenci mają coraz większe zaufanie do naszych produktów – mówi Jarosław Bańda. Satysfakcji z osiągnięć zawsze towarzyszy jednak poczucie odpowiedzialności – za konsumenta i naszą planetę. Nigdy nie idziemy na kompromis w kwestii jakości naszych produktów, bo nasza żywność musi być zarówno smaczna jak i pożywna, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na środowisko – dodaje Bańda.



*https://nutrition.org/these-foods-can-help-you-live-longer-and-protect-the-planet

** "Insights on the food and beverage market" – Statista for Agus, February 2023 r.