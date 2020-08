Jak trafić do koszyka klienta? RAPORT: Sprawdzone sposoby na spotkanie z konsumentem

W dobie przesycenia informacją i olbrzymiego wyboru produktów spożywczych na sklepowych półkach nie jest łatwo przyciągnąć uwagę konsumenta i zachęcić go do zakupu. Nawet mając produkt najlepiej dopasowany do oczekiwań naszej grupy docelowej, możemy mieć trudność z dotarciem do niej bez wyróżnienia właściwych informacji.