Key® Technology wprowadza zintegrowany system sortowania świeżo-krojonych jabłek

Usuwanie w ten sposób kawałków ogonków, nasion, kielicha/kwiatu i gniazda nasiennego, a także materiałów obcych (FM) i wad produktu, takich jak ciemne i jasne plamy, zgnilizna i skórka, automatyzuje inspekcję, co znacznie poprawia ogólną jakość produktu i zwiększa wydajność i uzysk przy jednoczesnej redukcji kosztów.

Zobacz film z pracy naszego systemu - http://go.key.net/Fresh-cut-apples.html



„Nasza wiedza zarówno w sortowaniu optycznym, jak i przemieszczaniu produktów pozwala nam projektować wysoce innowacyjne i skuteczne zintegrowane systemy, które rozwiązują uporczywe wyzwania związane z przetwarzaniem żywności. Do tej pory, przetwórcy świeżo-krojonych jabłek, na całym świecie polegali głównie na manualnej inspekcji, aby osiągnąć swoje cele jakościowe. Dzięki naszej nowej linii sortowania są w stanie zautomatyzować i zmienić cały swój proces przetwarzania jabłek", powiedział Karel Van Velthoven, Manager ds. Marketingu Zaawansowanych Systemów Kontroli w Key®. "Oprócz poprawy jakości produktów i obniżenia kosztów operacyjnych, ta zupełnie nowa strategia sortowania znacznie zwiększa odzysk dobrego produktu. Poprzednio osoby sprawdzały połówki lub ćwiartki owoców a więc z każdym defektem marnowało się dużo dobrego produktu. Dzięki ustawieniu sortownika VERYX® po krajalnicy, sprawdza on mniejsze kawałki jabłek, takie jak kostki i paski – co sprawia, że każda usunięta wada zabiera ze sobą znacznie mniej dobrego produktu".

Sortownik VERYX Key Technology’s do sortowania plastrów jabłka

To kompleksowe rozwiązanie delikatnie sortuje zarówno jabłka obrane jak i ze skórką, a także gruszki, które są cięte w różnych rozmiarach i kształtach, w tym w kostki, paski i w kształcie klina. Dzięki sortownikom VERYX®, które są dostępne w różnych rozmiarach, Key® może zaprojektować linie sortowania jabłek dla przetwórców o wydajnościach produkcyjnych od 3 do 15 ton na godzinę.