Nowe modele zwiększają możliwości pakowania owoców przez Ishidę

SOTI Natural wprowadza butelki rPET do oferty

Oprócz niedawno wprowadzonej na rynek wysokowydajnej wagi wielogłowicowej CCW-RVE i wagi kontrolnej DACS-GN SE z certyfikatem IP65, Ishida oferuje teraz również sprawdzoną wagę do świeżych produktów CCW-R2 dedykowaną dla produktów lepkich i wrażliwych na obicia, oraz nowy model systemu kontroli rentgenowskiej, z zaawansowanej serii IX-EN gama, dla skutecznej kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności.

Nowy CCW-RVE-214 pochodzi z ulepszonej oferty najlepiej sprzedających się wag wielogłowicowych klasy średniej Ishida, oferując jeszcze wyższy poziom prędkości i dokładności. Wyposażony jest w unikalną, potężną technologię wibracji z kontrolowaną częstotliwością, która pozwala w jeszcze większym stopniu zapanować nad procesem podawania produktu u góry wagi i podczas przenoszenia go do leja. Dzięki możliwości automatycznej zmiany zarówno amplitudy, jak i częstotliwości drgań, wagi zapewniają stały i konsekwentny przepływ produktu w celu utrzymania prędkości i wydajności, eliminując niebezpieczeństwo przepełnienia zbiorników.

Dzięki nowej technologii ​​modele RVE są w stanie poradzić sobie z lepkimi produktami, a także większymi, cięższymi artykułami. Kolejną zaletą jest to, że maszynę można łatwo dostroić lub dostosować do wymagań różnych rodzajów produktów za pomocą pilota zdalnego sterowania wagi. W połączeniu z istniejącymi zaawansowanymi funkcjami, takimi jak filtrowanie cyfrowe i zaawansowana automatyczna regulacja podajnika, nowa seria RVE oferuje prędkości do 120 opakowań na minutę w zależności od modelu i zastosowania.

Podstawowa wersja wagi kontrolnej DACS-GN-SE-050, zintegrowana z wykrywaczem metalu CEIA, została zaprojektowana z myślą o środowiskach, w których może występować pył i woda i konieczne są częste czyszczenia. Sprzęt jest produkowany zgodnie z certyfikatem IP65, co oznacza, że ​​jest w stanie sprostać trudnym warunkom i rygorystycznym wymaganiom w zakresie czystości, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich prędkości i dokładności. Dzięki temu idealnie nadaje się do szerokiej gamy zastosowań świeżych produktów, takich jak pakowane sałaty. Wytrzymała i trwała konstrukcja wagi kontrolnej obejmuje kompleksowe uszczelnienie w celu ochrony wszystkich mechanicznych części. Ulepszony system przenośników zapobiega gromadzeniu się wody lub innych cieczy pod spodem, dzięki specjalnym kanałom, które odprowadzają wilgoć. Do ogólnego czyszczenia maszyna oferuje „tryb czyszczenia”, który umożliwia łatwy dostęp i szybkie usuwanie brudu z przenośników taśmowych. W celu bardziej kompleksowego czyszczenia przenośniki i taśmy przenośnikowe można łatwo zdemontować i ponownie złożyć.