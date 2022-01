Nowość od Bakal – Acerola Suszona – owoc od zadań specjalnych na trudne czasy!

Owoce suszonej aceroli marki Bakal debiutują właśnie na polskich półkach sklepowych - bez konserwantów i w opakowaniach 100% do recyklingu. Produkt jest dostępny w dwóch wariantach – jako Acerola Suszona oraz Mix z Acerolą.

Autor: Artykuł dostarczony przez Bakal

Data: 10-01-2022, 15:49

Acerolę znaliśmy do tej pory na polskim rynku pod różnymi postaciami - soku, tabletek, czy proszku. Roślina zawiera ogromne ilości witaminy C, dlatego jest polecana w okresie przeziębień i grypy, a lekarze często przepisują suplementy diety oparte na aceroli, aby uzupełnić u pacjenta niedobory tej witaminy.

Pięć suszonych owoców aceroli to 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C!

- Odpowiadamy na potrzeby konsumentów i wprowadzamy absolutną nowość - starannie wyselekcjonowane suszone owoce aceroli w naszej linii Bakal Naturalnie. Acerola w wersji suszonej to produkt, którego do tej pory jeszcze nie było na polskim rynku. Mamy nadzieję, że konsumenci docenią jej prozdrowotne właściwości – mówi Hubert Błaszczak, Marketing Menager marki Bakal.

Co warto podkreślić - wystarczy spożyć pięć suszonych owoców aceroli marki Bakal, aby dostarczyć organizmowi około 100% dziennego zapotrzebowania na witaminę C. To szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym, kiedy nasz organizm potrzebuje takiego wsparcia.

Mix z Acerolą to zdrowa alternatywa dla przekąsek.

- Mix z Acerolą to z kolei zdrowa alternatywa dla przekąsek, które spożywamy podczas długich zimowych wieczorów. Oprócz suszonej aceroli znajdziemy tu orzechy, migdały czy rodzynki. Produkt ten również dostępny jest w naszej linii Bakal Naturalnie i można go kupić w opakowaniu w 100% nadającym się do recyklingu – opowiada Hubert Błaszczak.

Nowe produkty od Bakala kupimy online na bakalsklep.pl oraz w wybranych sklepach.

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu opakowaniu, po otworzeniu, można je w każdej chwili ponownie zamknąć.

O Bakal:

Bakal to marka, która już od 30 lat dostarcza na polski rynek najlepszej jakości bakalie. Firma została zbudowana na przekonaniu, że bakalie mają moc wartości i ogrom zastosowań. Dlatego też w swoim portfolio posiada np. bakalie bez konserwantów, przekąski bakaliowe z małą ilością soli, orzeszki oraz migdały w czekoladzie czy suszone daktyle w kakao.

Motto firmy brzmi: „Z miłości do bakalii”.