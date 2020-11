Rozwiązania ISHIDA dla linii produkcyjnych sałat

Najnowszy model, który zainstalowano w fabryce firmy znajdującej się w Las Canalejas to dedykowany do sałat, wodoodporny model CCW-RV, wyposażony w 14 głowic, o pojemności 5 litrów, z asortymentu Ishida Sector Solutions. To już piętnasta wielogłowicowa naważarka producenta, która zostanie zainstalowana przez Primaflor. 12 znajduje się w fabryce Las Canalejas, kolejne 3 wykorzystywane są w fabryce w León w północnej Hiszpanii.

Wagi zostały specjalnie zaprojektowane, tak by sprostać właściwościom i wymaganiom wielu produktów sałatkowych, jak na przykład młode listki, które są podatne na splątanie i trudne do efektywnego przemieszczania w trakcie ważenia. Pochylona pod kątem rynna wlotowa zapewnia równomierne rozprowadzenie produktu u góry wagi. Amplitudę oraz częstotliwość systemu wibracyjnego można regulować, dzięki czemu producent jest w stanie uzyskać maksymalną moc zapewniającą utrzymanie stałego przepływu produktu do lejów ważących.

Wytłaczane powierzchnie zapobiegają sklejaniu się produktu, a podwójnie otwierane zasuwy lejów zapewniają czysty transfer z basenu do zbiorników ważących.

Co równie ważne, najwyższej klasy wagi serii RV zapewniają niezrównaną dokładność, dzięki unikalnemu oprogramowaniu do obliczania potrójnej kombinacji, które może obliczyć optymalne kombinacje wag, dwukrotnie je sprawdzić, a następnie wybrać tę najbliższą wagi docelowej - wszystko w jednym cyklu. Minimalizuje to ryzyko błędów, podnosząc wydajność i jednocześnie zwiększając dokładność oraz spójność ważenia.

Primaflor obsługuje w sumie 2 000 różnych linii produktów, zarówno własnej marki, jak i marek prywatnych, dlatego podobna specyfikacja wag jest bardzo ważna. Daje to firmie dużą elastyczność i możliwości szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania klientów. Podobnie, łatwość konfiguracji wag jest niezwykle istotna dla zapewnienia bezproblemowych przezbrojeń. Ze względu na wymagania dotyczące ważenia, firma wybrała właśnie Ishidę.

– Kiedy po raz pierwszy testowaliśmy technologię ważenia wielogłowicowego dla naszych produktów sałatkowych, sprawdzaliśmy innego dostawcę, ale proponowana waga nie była łatwa w obsłudze, w dodatku wymagała częstych interwencji inżyniera, który musiał udzielać pomocy przy różnych funkcjach – wyjaśnia Manuel Santa Cecilia, dyrektor operacyjny Primaflor.