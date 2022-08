Ważenie i pakowanie surowych warzyw: André Laurent wybrał rozwiązanie Ishidy

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Ishida

Data: 25-08-2022, 13:28

Naważarka wielogłowicowa Ishidy, zaprojektowana została do szybkiego, dokładnego i wydajnego przetwarzania świeżych, lepkich produktów. André Laurent, francuski producent specjalizujący się w ekologicznych wyrobach z kapusty i kapusty kiszonej, dzięki zainstalowaniu tego rozwiązania mógł dziesięciokrotnie zmniejszyć straty nadważeniowych oraz znaczne ograniczyć liczbę operatorów.

6-głowicowa naważarka do świeżej żywności (FFW) okazała się idealnym rozwiązaniem dla nowej gamy produktów firmy André Laurent. Różnorodne fermentowane mieszanki surowych warzyw sprzedawane pod marką Veg’and Bio Probiotics, pakowane są w 180-gramowe saszetki, dostępne w trzech różnych recepturach. Produkty przeznaczone są dla sektora ekologicznych sklepów spożywczych i wytwarzane na małą skalę.

Początkowo mieszanki były ważone przy użyciu naważarki spiralnej z dozownikiem kołowym. Rozwiązanie to okazało się jednak nieodpowiednie, ponieważ paski startych warzyw nie dawały się łatwo oddzielić i splatały się ze sobą, co uniemożliwiało ich dokładne zważenie. Przez to, proces produkcyjny w większości stanowiły czynności wykonywane ręcznie, co prowadziło do nadwyżek produktowych.

Firma zaczęła więc poszukiwania alternatywnej naważarki, która pozwoliłaby uniknąć uszkodzenia lub przecięcia pasków startych warzyw i zagwarantować dokładne ważenie, zapewniając taką samą jakość mieszanki przy jednoczesnym zachowaniu budżetu inwestycyjnego.

Rozwiązaniem proponowanym przez firmę Ishida była naważarka do świeżej żywności CCW-R2-106-WB - półautomatyczny model, który doskonale radzi sobie z lepkimi i trudnymi w obsłudze oraz delikatnymi produktami, takimi jak surowe warzywa. Konstrukcja liniowa pozwala pobierać produkt z przenośnika taśmowego do górnej części wagi, gdzie jeden lub dwóch operatorów równomiernie rozprowadzają go za pomocą podajników taśmowych do zasobników ważących. Pomaga to zoptymalizować szybkość i wydajność procesu ważenia.

Naważarka okazała się niezwykle skuteczna pod względem dokładności, szczególnie biorąc pod uwagę małe wagi opakowań. Ergonomiczny układ liniowy ułatwia równomierne rozkładanie produktów na stole podawczym, a podajniki taśmowe ułatwiają precyzyjne i spójne podawanie produktów do lejów wagowych, aby zachować pełną jakość mieszanek warzywnych. Z kolei elementy takie jak zgarniające zasuwy lejowe, żebrowane powierzchnie i zgarniające zasuwy na zbierających przenośnikach taśmowych minimalizują przywieranie produktów.

Firma André Laurent, dzięki instalacji wagi mogła aż dziesięciokrotnie zmniejszyć straty nadważeniowe i znacznie zredukowała liczbę operatorów wymaganych w procesie pakowania.

Obecnie naważarka Ishida CCW-R2 gwarantuje producentowi wydajność na poziomie 1500 opakowań na godzinę. Konfiguracja i przezbrajanie mogą być przeprowadzone prosto i szybko. Kluczową zaletą maszyny jest łatwość czyszczenia, dzięki możliwości szybkiego wyjmowania i wymiany lejów.

"Zmiany produktu możemy dokonać w ciągu pięciu minut" - potwierdza Anne Prieur, kierownik ds. jakości w firmie André Laurent.

Dzięki tym wszystkim korzyściom firma planuje opracowanie kolejnych formatów dla swoich mieszanek warzywnych.

Jak powiedział François Laurent, dyrektor generalny w André Laurent, nowa naważarka zapewniła korzystne cenowo rozwiązanie dla nowej innowacyjnej serii:

Nigdy nie sądziliśmy, że firma naszej wielkości, z naszym napiętym budżetem inwestycyjnym, będzie w stanie nabyć tego rodzaju sprzęt. Ishida udowodniła, że może spełnić każdą naszą potrzebę, pozostając jednocześnie w granicach naszego budżetu."

"Od pięciu pokoleń nasza firma wyróżnia się dzięki chęci rozwijania asortymentu, który spełnia zarówno oczekiwania rynku, jak i wpisuje się w trendy konsumenckie. Mieliśmy koncept (fermentowane mieszanki tartych warzyw), projekt opakowania i bazę klientów. Brakowało nam jedynie odpowiedniego sprzętu, ale już po pierwszych testach z wagą wielogłowicową Ishida wiedzieliśmy, że dokonaliśmy właściwego wyboru.

André Laurent została założona ponad 110 lat temu. Siedziba firmy znajduje się w Blignicourt w północno-wschodniej Francji. Firma pozostaje w rodzinnych rękach od pięciu pokoleń, zachowując jednocześnie idealną równowagę między szacunkiem dla tradycji i jednoczesnym silnym naciskiem na innowacyjność i nowe trendy. Zgodnie z tą filozofią, André Laurent wprowadza na rynek wysokiej jakości produkty, które są pełne smaku, łatwo dostępne i proste w użyciu. Firma na stałe zatrudnia 30 osób, w szczycie sezonu zatrudnienie wzrasta do 75 osób. Obroty firmy wynoszą 7,2 mln euro. Jej rynki zbytu stanowi handel detaliczny (30%), przemysł i hurtownie.

Źródło: ishidaeurope.pl