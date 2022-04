Wiosna wiosna, ach to… czas na HELIO!

Wiosna za pasem, coraz bliżej Wielkanoc! Tradycyjnie czas zatem przyjrzeć się topowej w tym czasie kategorii bakalii. Kto dziś stoi na czele bakaliowego peletonu? Na jakiego konia postawić? Twarde dane wskazują jednoznacznie, że obecnym liderem detalicznego rynku bakalii jest firma HELIO. Dla rynkowych ekspertów nie jest to zaskoczenie. Jeżeli dla Ciebie jest, koniecznie poznaj najważniejsze fakty na temat bakaliowego potentata.

Kultura organizacyjna

HELIO wywodzi się z firmy rodzinnej. 30 lat temu, na fali przemian gospodarczych młode małżeństwo Wąsowiczów wraz z przyjacielem postanowili spróbować swoich sił we własnym biznesie. Początki w kawalerce, brak zaplecza finansowego, olbrzymi zapał i motywacja. Można powiedzieć, że historia zaczyna się jak wiele innych z lat 90-tych, ale po 3 dekadach już tylko nieliczni mogą świętować jubileusz na pozycji lidera swojej kategorii. Co stoi zatem za sukcesem tej organizacji? Bez wątpienia ludzie. Począwszy od małżeństwa Wąsowiczów, którzy po dziś dzień nieustannie zarządzają firmą, pozostając wciąż głównymi jej właścicielami z pakietem kontrolnym akcji. To właśnie dzięki nim branża bakaliowa w ostatnich latach kwitła, a HELIO mogło budować swoją rynkową pozycję. Co ważne, HELIO nie przejadało przy tym wypracowanych przez siebie zysków, lecz systematycznie inwestowało w ludzi, markę i infrastrukturę produkcyjną. Jednocześnie nie łapało w swych strategiach rozwoju wszystkich srok za ogon, ale koncentrowało się na budowaniu przewag konkurencyjnych w core businessie.

Numer 1 sprzedaży bakalii na rynku detalicznym

Analiza sprawozdań finansowych spółek bakaliowych jednoznacznie wskazuje, że HELIO osiągnęło w ostatnim roku obrotowym najwyższe przychody ze sprzedaży detalicznej w kategorii bakalii. W roku kalendarzowym 2021 było to już ponad 300 mln zł. Spółka doskonale sprawdza się jako producent marek własnych sieci handlowych, a równolegle skutecznie i spójnie buduje wartość zdrowej marki HELIO. W ostatnim rankingu prezentującym najcenniejsze polskie marki, opracowywanym cyklicznie przez Rzeczpospolitą, HELIO wycenione zostało najwyżej w swojej branży. Palmę pierwszeństwa przyznaje HELIO w analogicznym rankingu także Gazeta Finansowa.

Wybór konsumentów

Na korzyść HELIO przemawiają jednak nie tylko liczby. Marka cieszy się od dziesięcioleci renomą potwierdzaną corocznie najbardziej prestiżowymi nagrodami. Jubileuszowy rok 2022 również zaczął się dla HELIO pomyślnie. Na początku roku producent sięgnął aż po 4 medale w ostatniej edycji badania Najlepszy Produkt − Wybór Konsumentów, które przeprowadza renomowany instytut GfK Polonia, a organizuje Wydawnictwo Gospodarcze.

Jak wykazały badania konsumenckie, HELIO zbiera najwięcej głosów pod kątem siły i zaufania do marki w kategorii bakalii i przekąsek bakaliowych. W kategorii słonych przekąsek konsumenci spontanicznie wskazują zaś produkty HELIO jako ekologiczne i „nie zawierające składników, które ich zdaniem są niezdrowe”.

Cztery podia w kluczowych dla HELIO kategoriach to znakomity prognostyk na ten rok. Jako lidera branży bakaliowej szczególnie cieszy złoto w kategorii bakalie i przekąski bakaliowe. Wizerunek zdrowej marki procentuje też medalami za słone przekąski i produkty eko. Wisienką na torcie jest zaś podium w słodkich produktach kulinarnych. Okres wiosenno-wielkanocny będzie doskonałą okazją aby wykorzystać potencjał naszych nowości – odniósł się do wyników badań Grzegorz Sobociński, prokurent, a zarazem kierownik marketingu w spółce HELIO.

Wybór trendsetterów

Nie były to jedyne nagrody dla HELIO w tym roku. W marcu firma HELIO cieszyła się bowiem z dwóch kolejnych statuetek. Najpierw parasolowa marka Helio została uhonorowana tytułem Superbrands 2022 w kategorii „zdrowe przekąski”, później linia miękkich suszonych owoców bez konserwantów HELIO Natura So Soft! otrzymała statuetkę Superpodukt Świata Kobiety 2021 w kategorii „żywność − produkty dietetyczne”.

Superprodukt Świata Kobiety to najbardziej prestiżowy konkurs organizowany w prasie poradnikowej, którego celem jest wybór najlepszych trendy produktów, wyróżniających wysoką jakością i i innowacyjnością. W tegorocznej, 15- tej edycji konkursu, w gronie jury znalazły się m.in. znane aktorki: Grażyna Wolszczak i Małgorzata Ostrowska- Królikowska, dziennikarki – Katarzyna Dowbor i Marta Manowska, a także blogerka kulinarna Natalia Ruszkowska-Tabor.

Jak podkreśla Natalia Ruszkowska-Tabor w wyborze najlepszych produktów jury kierowało się przede wszystkim jakością, naturalnością, walorami zdrowotnymi i wyjątkowym smakiem. Owoce suszone bez konserwantów So Soft! Helio Natura zostały uznane za doskonałe − wszystkie bez wyjątku. Idealne jako zdrowa przekąska lub dodatek do dań wytrawnych i deserów.

Podwójna okazja dla detalisty do zarobku na bakaliach

Wiosna to nie tylko zwiększone zainteresowanie bakaliami na Wielkanoc, ale też pik zainteresowania zdrową dietą. Bakalie zaś wpisały się w świadomość większości konsumentów jako produkty, które − ze względu na ich nieocenione wartości odżywcze − warto włączać do menu. Coraz więcej Polaków traktuje je też jako alternatywę dla klasycznych słodkich i słonych przegryzek.

− Wzrost zainteresowania zdrowymi, bakaliowymi przekąskami nie jest dla nas zaskoczeniem. Wszak od wielu lat inwestujemy w budowanie zdrowej marki HELIO. Na szczyt bakaliowej piramidy wspięliśmy się dzięki uczciwej i rzetelnej pracy. Choć brzmi to banalnie, kryje się pod tym właśnie nasza wyjątkowość. Naszą misją jest Tworzyć razem zdrową i smaczną rzeczywistość dla nas i przyszłych pokoleń. Co to oznacza w praktyce? a np. to, że budujemy zdrową markę dostarczając dobry jakościowo produkt, bez konserwantów, oleju palmowego, czy innych dodatków, a przy tym rzetelnie edukujemy konsumentów. Ponadto od lat jesteśmy rynkową awangardą i jako pierwsi odpowiadamy na realne potrzeby konsumenta. Nasza oferta samoistnie wpisuje się w bieżące trendy, bowiem sami je współtworzymy. Nie musieliśmy zatem sztucznie „naciągać” naszej oferty do potrzeb konsumenta, bowiem strategia marketingowa jest dopasowana do realiów rynkowych, a do tego spójna i konsekwentnie realizowana. − podkreśla Sobociński.

Wzrost świadomości konsumenckiej, poszukiwania czystego składu, a finalnie zdrowej diety sprawia, że przekąski HELIO dynamicznie zyskują na popularności. Ten trend znajduje odzwierciedlenie w danych sprzedażowych, przy czym najlepszym przykładem jest tu kwartał letni. − Ze względu na brak świąt okres od lipca do września jeszcze kilka lat temu był w branży bakaliowej sezonem ogórkowym. Tymczasem, ostatnio sprzedaż naszych produktów rosła w tych okresach po kilkadziesiąt procent r/r − mówi Grzegorz Sobociński.

Tendencja do sięgania po bakalie w codziennej diecie nasila się szczególnie wiosną, kiedy wiele osób motywowanych głównie chęcią zrzucenia kilku kilogramów przed sezonem urlopowym, zaczyna zwracać większą uwagę na kwestie zdrowego odżywiania. Bakalie są to tego doskonałe, bo nie dość, że świetnie smakują, nadają się dla dzieci i dorosłych, a przy tym nie pozostawiają „moralnego kaca” podczas dietetycznych wyzwań.

Zdrowy wizerunek HELIO

O wzrostach sprzedaży, jakie HELIO notuje w okresach wiosenno-letnich decyduje też strategia firmy, a dokładniej dbałość o to, by produkty tej marki miały maksymalnie naturalny skład, a więc tzw. czyste etykiety.

Helio od lat intensywnie promuje linię bakalii bez konserwantów Helio Natura, certyfikowaną znakiem „Czytaj skład poleca”. Oferowane w niej suszone owoce nie zawierają powszechnie stosowanych w tej branży konserwantów, np. dwutlenku siarki. Substancja ta (oznaczana symbolem E220) może powodować zmianę aromatu, smaku i barwy produktów. Co więcej, została uznany za silny alergen i jest szczególnie niebezpieczna dla alergików. Linia Helio Natura obejmuje także orzechy pieczone lub prażone oraz popcorn do mikrofalówki bez dodatku tłuszczu i soli.

Warto także zwrócić uwagę na unikalną pod względem składu linię popcornów do mikrofalówki i mas do ciast marki Helio. Wyróżniają się one bowiem nie tylko mnogością Smaków, ale w przeciwieństwie do większości produktów innych marek powstają bez użycia oleju palmowego. Trzeba zaś wiedzieć, że zawarte w oleju palmowym utwardzone kwasy tłuszczowe mają negatywny wpływ na zdrowie, a ponadto plantacje palm oleistych, które zastępują lasy tropikalne przyczyniają się do globalnych zmian środowiska. Stanowią też zagrożenie dla populacji orangutanów i wielu innych zwierząt. Eliminując olej palmowy ze swoich wyrobów HELIO przyczynia się do ochrony zarówno naszego zdrowia, jak i środowiska.

HELIO posiada także w portfolio produkty, które pochodzą z upraw ekologicznych. Należą do nich m.in. pestki dyni, słonecznika, czy orzechy włoskie, oferowane w ramach wspomnianej już linii Helio Natura.

Zainspiruj się HELIO

Popularyzacja bakalii HELIO w całorocznej diecie nie oznacza jednak, że HELIO nie angażuje się już w promowanie swoich produktów jako dodatków do pieczenia w okresach poprzedzających najważniejsze dla Polaków święta, czyli Wielkanoc i Boże Narodzenie. Robi to jednak w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla współczesnych konsumentów, a także inspirujący do wykorzystywania bakalii w potrawach na co dzień i od święta.

Przykładem są tu choćby wideo przepisy zamieszczane na stronie internetowej marki (www.helio.pl), która z okazji jej 30 urodzin zyskała nową szatę graficzną, dodatkowe funkcjonalności i umożliwia teraz wygodny oraz szybki dostęp do ciekawych treści nt. zdrowej diety, kulinarnych inspiracji, czy informacji korporacyjnych, dotyczących m.in. relacji inwestorskich, kariery czy CSR.

Spoczywanie na laurach… to nie w stylu HELIO

Choć 30-lat na karku, HELIO nie planuje spoczywać na laurach. Co więcej pandemia, wojna, inflacja, czy inne mnożące się trudności nie podcinają jej skrzydeł, a wręcz motywują do dalszej pracy.

Jak zapewnia Prezes Leszek Wąsowicz - Mimo niestabilnych czasów nie zatrzymujemy się i działamy dalej. Nasze doświadczenie szczególnie w trudnych czasach powinno przyczynić się do dalszego rozwoju HELIO z synergią dla naszych interesariuszy, w szczególności odbiorców. Jesteśmy dziś na czele bakaliowego peletonu. Mamy jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w branży w Europie. Skala działalności jest zaś teraz szczególnie cenną przewagą konkurencyjną HELIO. Im więcej sprzedajemy, tym koszt jednostkowy spada, a to jest istotny atut dla naszych odbiorców. Nasze doświadczenie, stabilna struktura właścicielska i zarządcza sprawia dodatkowo, że możemy elastycznie i szybko dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Mamy też wypracowane relacje z najlepszymi dostawcami surowca na całym świecie. Jesteśmy też dla nich istotnym klientem, dzięki czemu możemy oferować detalistom doskonałą jakość produktów przy zachowaniu konkurencyjnych cen.