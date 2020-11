10 najczęstszych błędów popełnianych w żywieniu dziecka

1. Nieregularność w spożywaniu posiłków

Poważnym błędem w dziecięcej diecie jest nieregularne jedzenie oraz zbyt długie przerwy między posiłkami. Dziecko rośnie i potrzebuje niezbędnych składników pokarmowych. Im mniej posiłków spożywa, tym większe jest ryzyko wystąpienia u niego wielu dolegliwości, w tym nadwagi i otyłości. Aby zachować zdrowie i prawidłową wagę ważne jest regularne jedzenie 4-5 razy w ciągu dnia, w odstępach co 3-4 godziny. W ten sposób młody organizm racjonalnie gospodaruje dostarczonymi składnikami i energią.

2. Pomijanie śniadań

Niezdrowym nawykiem jest pomijanie śniadań, które może skutkować brakiem energii, rozdrażnieniem czy obniżoną koncentracją. Śniadanie to najważniejszy posiłek, gdyż dostarcza ważnych składników odżywczych i zapewnia energię na cały dzień. Mniej obfite jest drugie śniadanie, które powinno uzupełnić zapasy energii. Obowiązkowym dodatkiem do śniadania są warzywa i owoce. Ważnym posiłkiem małego dziecka jest podwieczorek, zjadany w formie zdrowej przekąski, która dostarczy mu energii aż do kolacji.

3. Za mało warzyw i owoców w posiłkach

Dzieci jedzą zbyt mało warzyw i owoców za to chętniej sięgają po gotowe przekąski. Warzywa i owoce są ważnym elementem prawidłowej diety i nie da się ich niczym zastąpić. Są źródłem pochodzących wprost z natury supermocy, które wzmacniają organizm, dodają energii i poprawiają samopoczucie. Zalecana dzienna porcja warzyw i owoców dla dzieci w wieku przedszkolnym wynosi ok. 500 g, dla uczniów – 700-800 g, a dla młodzieży – 800 do 900 g.

4. Monotonia diety

Podawanie dziecku zbyt często tych samych potraw, przygotowywanych wciąż z tych samych składników i w ten sam sposób, może powodować znudzenie oraz brak ochoty do jedzenia. Monotonne diety prowadzą również do niedoborów substancji odżywczych. Pamiętajmy o tym, że menu dziecka powinno być zróżnicowane. Warto także korzystać z różnych metod przyrządzania potraw.

5. Zbyt dużo cukru w produktach

Jednym z błędów w żywieniu najmłodszych jest nadmierne spożywanie cukru, które może prowadzić do rozwoju chorób dietozależnych. Dzieci, którym dosładza się posiłki lub podaje produkty zawierające cukier, stają się od niego dosłownie uzależnione. Starajmy się ograniczać cukier, np. podając dziecku na przekąskę słodkie warzywa (burak, marchewka, dynia), a na deser owoce, które zawierają naturalną słodycz.