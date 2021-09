14 września protest sadowników przed siedzibą Biedronki w stolicy

Związek Sadowników RP zapowiedział protest sadowników przed siedzibą Biedronki w Warszawie. Protest odbędzie się 14 września 2021 o godz. 10.30 przy ul. Dolnej 3.

Związek Sadowników RP zapowiedział protest sadowników przed siedzibą Biedronki w Warszawie. / fot. biuro prasowe Biedronka

Zdaniem Związku Sadowników RP dotychczasowe działania i polityka handlowa supermarketów w Polsce dużymi krokami prowadzą do upadku tysięcy polskich gospodarstw sadowniczych, bankructwa kilkudziesięciu firm zajmujących się handlem owocami i wprowadzenia do swojej oferty handlowej importowanych produktów niewiadomego pochodzenia. Według Związku polski sadownik nie ma realnego wpływu na cenę owoców w sklepie.

Jaki cel przyświeca protestowi?

- W ostatnich dniach dwie największe sieci handlowe, w tym jedna z polskim kapitałem próbują wymusić na swoich dostawcach jabłka po karygodnie niskich cenach. Żądanie polega na przedstawieniu szczegółowego, tygodniowego harmonogramu dostaw jabłek wysokiej jakości do końca bieżącego sezonu sprzedaży, czyli do sierpnia 2022 po stałej cenie - jednakowej na jesieni i na wiosnę. Żądanie nie byłoby tak oburzające, gdyby nie oznaczało dla sadowników ceny za jabłka dużo poniżej 1 zł za kilogram - pisze Związek Sadowników RP.

- Wyżej opisana sytuacja to prowadzenie polityki handlowej na pograniczu prawa

i z pominięciem społecznej odpowiedzialności biznesu. Strategia handlowa uwzględnia jedynie interesy kilku monopolistów na tym rynku. Sadownicy, którzy ponoszą największe nakłady finansowe i ryzyko związane z produkcją, otrzymują najmniejsze pieniądze za swoją ciężką pracę. Dziś polscy sadownicy walczą o przetrwanie i utrzymanie rodzinnych gospodarstw, zapewnienie godnego życia swoim rodzinom i możliwość utrzymania polskich produktów na sklepowych półkach, które wypierane są przez tani import niewiadomego pochodzenia - dodano.

Oczekiwania sadowników

- Domagamy się utrzymania ceny na sklepowej półce w kwocie ok. 4 zł/ kg jabłek, na co składa się: 2 zł dla sadownika na pokrycie kosztów produkcji i zysku dla jego pracy; 1 zł dla dostawcy do marketu na pokrycie kosztów logistycznych związanych z przygotowaniem towaru do obrotu; 1 zł dla supermarketu jako marża sklepu. W naszej opinii jest to sprawiedliwa propozycja w stosunku do zaangażowania pracy przy produkcji jabłek i realna oferta biorąc pod uwagę popyt i podaż jabłek w nadchodzącym sezonie - pisze Związek Sadowników RP.

Protest sadowników już jutro 14 września w Warszawie.