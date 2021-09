7 ciekawostek o zakładzie Agros Nova w Łowiczu

Agros Nova w 2015 roku dołączył do Grupy Maspex. Historia firmy rozpoczęła się już ponad 50 lat temu, a dzisiaj to prężnie działające przedsiębiorstwo zatrudniające ponad pół tysiąca osób.

Zakład Agros Nova w Łowiczu

Marki produkowane w zakładzie Agros Nova w Łowiczu

Chociaż łowiczanie kojarzą Agros Nova przede wszystkim z marką „Łowicz” (92%), to w zakładzie powstają także produkty marek „Krakus”, „Kotlin” czy „Włocławek”.

Prekursor dżemów niskosłodzonych

W 1993 roku marka „Łowicz” jako pierwsza wprowadziła w Polsce dżemy niskosłodzone, które w tamtych czasach były prawdziwym przełomem. Dżemy przyjęły się na rynku na tyle dobrze, że są dostępne do dziś.

700 osób pracowników zakładu Agros Nova w Łowiczu

Wśród nich aż 520 pracowników to mieszkańcy powiatu łowickiego. Stanowią oni ponad 85% całego zatrudnienia zakładu. W Agros Nova dobrze się pracuje. Liczby mówią same za siebie – średni staż pracy w firmie to aż 14 lat.

Agros Nova - patronaty do łowickich szkół

Agros Nova udzielił patronatu już 2 szkołom w Łowiczu – Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty oraz Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. W ramach tego projektu wybranym uczniom zakład przyznał stypendia za dobre wyniki w nauce. Celem tej współpracy jest przybliżenie młodzieży profilu zakładu oraz zapoznanie ze specyfiką pracy w przedsiębiorstwie. Uczniowie mają możliwość zobaczenia, jak w praktyce wygląda praca i funkcjonowanie tak nowoczesnego zakładu podczas praktyk. Od 2019 roku zakład wspiera lokalny Klub Sportowy w Łowiczu – MUKS Pelikan Łowicz – w zakresie rozwoju oraz szkolenia dzieci i młodzieży.

Maspex zainwestował już 370 mln zł w zakład w Łowiczu

Od grudnia 2020 roku Agros Nova jest członkiem Klastra Life Science, który stanowi sieć współpracy firm oraz instytucji, takich jak np. uczelnie, ośrodki badawcze i instytuty naukowe, Podmioty Otoczenia Biznesu, jednostki administracji państwowej czy publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej. Wspólnym celem I wizją tych podmiotów jest rozwój ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii oraz life science. Dotychczas Maspex zainwestował już 370 mln zł w rozwój i modernizację zakładu produkcyjnego w Łowiczu oraz budowę magazynu wysokiego składowania. Dzięki temu produkcja i logistyka magazynowa bazuje dzisiaj na najnowocześniejszych technologiach.

Standard IFS Food w zakładzie w Łowiczu

W Agros Nova i innych zakładach produkcyjnych należących do Grupy Maspex został wdrożony certyfikowany system jakości, spełniający wymagania międzynarodowego Standardu IFS Food (International Featured Standards).

Agros Nova / Maspex - ekologiczne inwestycje w zakładzie w Łowiczu

Dzięki dotychczasowym inwestycjom w zakładzie w Łowiczu efektywnie funkcjonują nowoczesne linie produkcyjne, które są wydajniejsze, przyjazne dla środowiska i energooszczędne. Na terenie Agros Nova działa także zautomatyzowany magazyn, w którym zostały zastosowane rozwiązania umożliwiające redukcję emisji dwutlenku węgla. W najbliższym czasie firma Maspex planuje przeznaczyć 35 mln złotych na sfinalizowanie następnych ekologicznych realizacji w swoich zakładach. W zakładzie w Łowiczu planowana jest budowa przyzakładowej oczyszczalni ścieków oraz budowa farmy fotowoltaicznej, która umożliwi przekształcenie energii słonecznej na elektryczną i zwiększenie do około 10% energii pozyskiwanej z OZE (odnawialnych źródeł energii) w bilansie energetycznym zakładu. Bezemisyjna oczyszczalnia będzie pracowała w obiegu zamkniętym, co oznacza brak jakichkolwiek uciążliwych zapachów i hałasu dla okolicznych mieszkańców. To także korzyści dla środowiska naturalnego – inwestycja zapewni 30% ponownego wykorzystania wody i zmniejszy zużycie gazu. 8 na 10 badanych łowiczan (81%) uznaje projekt budowy przyzakładowej ekologicznej oczyszczalni za ważny.