7 sposobów, jak nie marnować żywności kupionej na Święta

W Polsce szacunkowo wyrzuca się ok. 9 mln ton żywności rocznie, a swój pewny udział w tym tonażu mają produkty i potrawy pozostające w gospodarstwach domowych po Świętach. Jak tego uniknąć?

Autor: AT

Data: 23-12-2021, 16:50

Jak nie marnować żywności kupionej na Święta? Są sposoby, które mogą pomóc. fot. unsplash

W Polsce szacunkowo wyrzuca się ok. 9 mln ton żywności rocznie, a swój pewny udział w tym tonażu mają produkty i potrawy pozostające w gospodarstwach domowych po Świętach. Są jednak sposoby na to, aby uniknąć nadmiernych zakupów lub w przypadku, kiedy już się przydarzą, nie zmarnować tego co pozostanie.

Gospodarstwa domowe odpowiadają za ok. 40% do 50% wyrzucanego pożywienia. Według badania przeprowadzonego przez Federację Polskich Banków Żywności oraz PBS pt. „Czy jesteśmy gotowi na uratowanie ziemi?” (wrzesień 2021), wśród najczęściej wyrzucanych produktów spożywczych znajdują się: pieczywo (32%), owoce (30%), warzywa (24%) oraz wędliny (20%). 63% respondentów źle ocenia obecny stan środowiska. Natomiast badani w różnych obszarach deklarują otwartość na zmiany. Warto także podkreślić, że ponad 1/3 badanych (37%) deklaruje, że nie marnuje jedzenia.

Lidl podpowiada i edukuje w jaki sposób działać zgodnie z ideą no waste, wprowadzając kilka prostych zasad, które mogą zaowocować wielkimi zmianami.

Jak robić zakupy i nie marnować jedzenia?

1. W pierwszej kolejności należy zaplanować jakie posiłki przygotujemy w najbliższym czasie oraz jakich składników chcemy użyć.

2. Następnie konieczny jest przegląd produktów, które już znajdują się w kuchennych szafkach i spiżarniach. Często okazuje się, że część z nich konsumenci już posiadają. Należy zatem skorzystać z zapasów ze zbliżającym się terminem przydatności do spożycia.

3. Istotnym elementem przygotowań jest stworzenie listy zakupów, która powinna zawierać tzw. „suche artykuły”, które mogą być długo przechowywane oraz świeże owoce, warzywa i mięso, które planujemy spożyć w krótkim czasie. W ten sposób zapewnimy sobie różnorodne i pełnowartościowe posiłki.

4. Co więcej, gromadząc produkty, które nadają się do długoterminowego przechowywania zawsze możemy przygotować z nich posiłek, nie wychodząc z domu. Należą do nich m.in. makaron, kasza i ryż, przetwory, płatki owsiane, mrożonki, bakalie oraz mąka. Pamiętajmy jednak o tym, żeby regularnie weryfikować ich daty przydatności do spożycia.

5. Konserwowanie to z kolei sposób na to, aby świeże produkty, jeżeli nie spożyjemy ich od razu, zostały z nami na dłużej. Do najbardziej popularnych metod konserwowania należą – mrożenie oraz suszenie, kiszenie, które ma zastosowanie dla wielu warzyw i owoców, marynowanie oraz peklowanie.

6. Kreatywność w kuchni również jest bardzo cenna. Zanim wyrzucimy jakikolwiek składnik lub resztki produktu zastanówmy się, czy jednak można go jeszcze przetworzyć, jak np. przyrządzić chipsy z obierek po ziemniakach według prostego przepisu.

7. Lidl Polska zachęca wszystkich klientów do uprawiania sztuki kulinarnej w rytmie zero waste, udostępniając specjalny e-book z przepisami na dania przygotowane z resztek i bez resztek.