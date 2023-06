- Wzrost kosztów wytworzenia produktów na skutek podwyżki cen surowców, prądu, gazu czy też kosztów pracowniczych, to od ponad półtora roku zjawisko, które spędza sen z powiek kadrze zarządzającej większości przedsiębiorstw w naszym kraju - przyznaje w rozmowie z portalspozywczy.pl Maciej Włodarczyk, prezes Grupy Iglotex.

Maciej Włodarczyk, prezes Grupy Iglotex./fot. PTWP



Prezes Igloteksu mówi nam o potencjalnym wpływie zwiększonego świadczenia z 500 na 800 plus na producentów żywności.

Jego zdaniem: "Czas jest trudny dla wszystkich. To nowa rzeczywistość, w której musimy podejmować mądre, dobrze wyważone decyzje".

Zapraszam na rozmowę z Maciejem Włodarczykiem, prezesem Grupy Iglotex.

800 plus - nowe środki konsumentów na żywność?

Ps.pl: Planowana jest zmiana świadczenia 500+ na 800+. Czy to oznacza, że od nowego roku na rynek spożywczy i HoReCa trafią dodatkowe środki? Producenci żywności skorzystają na tym?

Maciej Włodarczyk: Każda decyzja wpływająca na zmiany w sferze makroekonomicznej powinna być rozpatrywana z perspektywy długoterminowej. Z perspektywy krótkoterminowej jest to dobra wiadomość, albowiem w portfelach Polaków pojawi się więcej pieniądza, który niewątpliwie zostanie przeznaczony na konsumpcję. Zakładać można, że głównym beneficjentem będzie szeroko pojęta branża FMCG.

Wszystkie analizy wskazują na to, że branża HoReCa weszła w fazę spowolnienia, dodatkowe 300 zł nie zmieni istotnie tego stanu rzeczy.

Kluczowe wydatki przeciętnego gospodarstwa domowego to przede wszystkim wszelkie opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, w tym kredyty oraz żywność.

- Zapewne te pozycje skonsumują ewentualne dodatkowe środki finansowe. Pamiętamy również o tarczach antyinflacyjnych i zerowych stawkach VAT na żywność, które po wycofaniu spowodują podniesienie cen na półkach. Dodatkowe 300 zł pomogłoby zneutralizować efekt powrotu do regularnych stawek VAT - wylicza prezes Igloteksu.

Jego zdaniem, analizując zagadnienie w perspektywie długoterminowej, nie można mieć wątpliwości co do tego, iż planowane rozwiązanie jest czynnikiem silnie inflacjogennym, który dodatkowo jest wzmacniany przez zapowiadane, w okresie kampanii wyborczej, inne transfery środków. - Mamy zatem efekt błędnego koła: w warunkach wysokiej inflacji, w ramach wsparcia, na rynek wprowadzane są dodatkowe pieniądze, które to w konsekwencji prowadzą do dalszego wzrostu cen - wyjaśnia.

Jak Iglotex radzi sobie z inflacją i drożyzną

Wzrost kosztów wytworzenia produktów na skutek podwyżki cen surowców, prądu, gazu czy też kosztów pracowniczych, to od ponad półtora roku zjawisko, które spędza sen z powiek kadrze zarządzającej większości przedsiębiorstw w naszym kraju.

- Iglotex przyjął strategię, na podstawie której podwyższaliśmy ceny naszych wyrobów bardzo indywidualnie, dokładnie szacując koszty wytworzenia każdego produktu. Znaczną część rosnących kosztów wzięliśmy na siebie, akceptując niższą marżę. Istotnie też opóźnialiśmy wejście w życie nowych, wyższych cen. Jesteśmy świadomi tego, że próba przerzucenia ogromnych zmian w kosztach w całości na konsumentów skończyłaby się załamaniem popytu i katastrofą rynkową. Naszym partnerom handlowym każdorazowo dokładnie tłumaczyliśmy, co jest źródłem zmian kosztów wytworzenia i dlaczego zmiany są nieuniknione. Sieci detaliczne, również inwestowały w cenę, rezygnując z części swojej marży, by konsument w jak najmniejszym stopniu odczuł skutki inflacji. Niezależnie jednak od argumentów z punktu widzenia konsumenta, jego siła nabywcza spada - mówi Maciej Włodarczyk.

Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w zachowaniu rynków. - Analizując pierwszy kwartał roku bieżącego do analogicznego okresu w roku ubiegłym, widzimy, że większość kategorii produktowych rynku mrożonek w ujęciu wolumenowym spada. Spadki obejmują wszystkie formaty sklepów: hipermarkety, supermarkety, dyskonty jak też mały format. Relatywnie najlepsza sytuacja jest w dyskontach, acz tam również kategorie mrożone nieznacznie spadają. Nie możemy wykluczyć kolejnych podwyżek cen naszych produktów. Jesteśmy w okresie kontraktacji niektórych surowców, oczekujemy na finalne poziomy zmiany wynagrodzeń minimalnych na 2024, obserwujemy zapowiedzi NBP dot. stóp procentowych i kosztów finansowania, realizujemy kontrakty, które zawierane były pod koniec 2022 lub na początku 2023, w wyższych cenach w porównaniu do aktualnych, spotowych. Mam nadzieję, że suma zmian będzie neutralna dla kosztów wytworzenia większości produktów i uda nam się utrzymać ceny przez możliwie długi czas, a otoczenie makroekonomiczne, polityczne będzie temu sprzyjało - mówi prezes Igloteksu.

Wstępne odczyty inflacji za maj na poziomie 13% rok do roku pozwalają optymistycznie patrzeć na kolejne miesiące. Niestety żywność i napoje ciągle rosną o blisko 20%.

W związku z wysoką inflacją część konsumentów ogranicza wydatki również na te podstawowe produkty - żywność. Czy Iglotex to odczuwa?

- Czas jest trudny dla wszystkich. To nowa rzeczywistość, w której musimy podejmować mądre, dobrze wyważone decyzje. Iglotex po otwarciu nowego zakładu produkcyjnego w Skórczu jest w fazie rozpędzania sprzedaży i pozyskiwania klientów, w szczególności w obszarach marek własnych sieci handlowych oraz exportu - dodaje.

- Jeśli chodzi o markę Proste Historie, w ubiegłym roku wprowadziliśmy bardzo dużo nowych produktów (głównie linia Vegan, ale też innowacyjna linia pierogów premium), ten rok jest zatem o budowie dostępności tych produktów dla konsumentów. Intensywnie pracujemy nad rozwojem kategorii produktów chłodzonych, tutaj pojawią się zarówno innowacyjne pierogi, jak i zapiekanki oraz pizza chłodzona z pieca kamiennego. Co do inflacji: spadki większości kategorii rynkowych są odczuwalne przez wszystkich uczestników rynku, a zatem również przez Iglotex, choć udaje nam się budować pozycję naszej marki Proste Historie i zdobywać udziały w większości kategorii. Chciałbym przy tym zwrócić uwagę na jeden aspekt: pomimo presji inflacyjnej nie ma w firmie Iglotex zgody na obniżenie jakości i „kreatywne modyfikacje receptur”. Głęboko wierzę, że wypracowana jakość jest wartością nadrzędną i w długim okresie zostanie przez klientów doceniona. Kontynuujemy również nasze plany inwestycyjne – aplikujemy o dofinansowanie naszej głównej inwestycji – biogazowni z kogeneracją i oczyszczalnią ścieków w Tarnowie, realizujemy inwestycje efektywnościowe w fabryce w Skórczu i przymierzamy się do kilku inwestycji w dystrybucyjnej części naszego biznesu - wylicza Maciej Włodarczyk.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl