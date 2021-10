Agram chce mieć 10 procent rynku mrożonek

- W związku ze zwiększonymi możliwościami produkcyjnymi, planujemy aktywną ekspansję na całą Polskę. Obecnie nasz udział w rynku to ok. 5%, ale naszym celem na kolejne lata jest podwojenie tej wartości - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl, Nadzieżda Bukowska, prezes zarządu firmy Agram.



Autor: Albert Katana, www.portalspozywczy.pl

Data: 02-10-2021, 14:53

Nadzieżda Bukowska, prezes zarządu Agram opowiedziała nam o planach firmy. fot. mat. pras.

PRZECZYTAJ CAŁY WYWIAD: Mrożonkowy Agram ma apetyt na rozwój - w Polsce i za granicą (wywiad)

Firma Agram jest od ponad 40 lat na rynku. - Co roku poprzez inwestycje zwiększamy produkcję osiągając w ostaniem czasie poziom 35 tys. ton rocznie. Część produkcji trafia na wciąż rozwijający się rynek polski, a część na eksport, także na nowe rynki - mówi prezes Nadzieżda Bukowska.

Agram częścią belgijskiej firmy Crop's NV

Od roku 2017 Agram należy od belgijskiej firmy Crop's NV. - Bycie częścią Crop’s daje ogromne możliwości. Poza ustabilizowaniem sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i możliwymi dzięki przynależności do grupy wprowadzeniem renowacji i inwestycji (do teraz to już ponad 11 mln uro) to również dostęp do know-how jednego z największych w Europie graczy na rynku mrożonkowym. To także otwarcie na nowe rynki takie jak UK, Stany Zjednoczone czy Australia, które dzięki byciu częścią Crop’s stały się dla nas osiągalne - dodaje.

Mrożonkowy Agram planuje rozwój

Poza marką Agram na rynku polskim firma jest także obecna z produktami marek własnych największych sieci.

- W takiej jakości produkujemy także naszą markę Agram i w związku ze zwiększonymi możliwościami produkcyjnymi, planujemy aktywną ekspansję na całą Polskę. Obecnie nasz udział w rynku to ok. 5 % ale naszym celem na kolejne lata jest podwojenie tej wartości. Dlatego też zachęcamy wszystkich zainteresowanych, sieci handlowe jak i dystrybutorów, do kontaktu w tym temacie - mówi prezes Bukowska.

- Największymi rynkami zbytu jest obecnie lokalny rynek polski, który jest największy w tej części Europy oraz kraje Europy Zachodniej, które są z kolei największymi na świecie odbiorcami mrożonek i dla których polskie pochodzenie produktów jest jakością samą w sobie. Dostarczmy produkty bezpośrednio lub poprzez Grupę. Ok. 70 % naszej sprzedaży trafia na te rynki. Pozostała sprzedaż trafia na rynki pozaeuropejski, w tym do USA, gdzie wymagania wg FDA są bardzo wysokie, a co potwierdza tylko najwyższą jakość oferowanych przez nas produktów - podkreśla Nadzieżda Bukowska.