Hiszpańskie ziemniaki sprzedawane w Biedronce stały się przyczyną kłótni pomiędzy AgroUnią a influencerką zwaną Mamą Ginekolog. Działacze AgoUnii zarzucili jej „wyjątkowo szkodliwe działanie wspierające monopolizację rynku detalicznego”. O co chodzi w tej sprawie?

Autor: AK

Data: 06-05-2022, 17:19

AgroUnia gani Mamę Ginekolog za promowanie hiszpańskich ziemniaków z Biedronki. fot. YouTube/AgroUnia

AgroUnia i Mama Ginekolog w sporze o ziemniaki

AgroUnię zniecierpliwił najpewniej sponsorowany wpis, w którym influencerka ukrywająca się pod pseudonimem „Mama Ginekolog” robiła zakupy w koktajlowej, różowej sukience w sklepie sieci Biedronka.

„Sama wstawiła film, jak pakuje do swojego koszyka ziemniaki, które musiały pokonać tysiące kilometrów. Ciekawe jak duży ślad węglowy tworzą? No ale przecież o ekologii jedynie fajnie się mówi, a trudniej w ekologiczny sposób żyć. Co za hipokryzja tej celebrytki” – skomentowała całą sytuację AgroUnia na Facebooku.

„Czy ci wszyscy celebryci już na głowę upadli?! Dla nas to sytuacja skandaliczna! Ciekawe ile za taki sabotaż polskich rolników dostaje się pieniędzy? A może trzeba być po prostu wyjątkowo głupim??” – komentowali przedstawiciele AgroUnii.

Jak powiedział w rozmowie z serwisem Portalspozywczy.pl Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii, szczególnie rzuca się w oczy to, że "Mama Ginekolog", sprzedając swoje produkty mówi o tym, że są polskie, powstały w Polsce z polskich materiałów, ale kiedy mowa o innych niż jej interesach - np. rolników - nie jest już na kwestie patriotyzmu tak wrażliwa.

Jego zdaniem pojawienie się influencerki w sieci i relacja z zakupów mogły być spowodowane np. chęcią wprowadzenia do Biedronki swoich produktów lub nawiązania współpracy z Biedronką.

Mama Ginekolog żąda przeprosin od AgroUnii

Ciąg dalszy kłótni nastąpił, kiedy „Mama Ginekolog” zobaczyła wpis AgroUnii i komentarz do jej filmu z zakupami w Biedronce. Influencerka postanowiła się domagać przeprosin. „Kilka dni temu zauważyliśmy, że znana na instagramie Mama Ginekolog robi zakupy w Biedronce i do tego kupuje zagraniczne ziemniaki. Nie możemy przejść obok tego obojętnie. Piętnujemy takie zachowania, bo szkodzą polskiej gospodarce. Teraz pani Mama Ginekolog chce przeprosin, za to że raczyliśmy zwrócić jej uwagę” – poskarżyła się AgroUnia.

AgroUnia kontra Mama Ginekolog, czyli o patriotyzmie konsumenckim

Dalej organizacja napisała: „Pamiętajcie! Kupujcie polskie i nigdy za to nie przepraszajcie. To niebywałe, że organizacja społeczna ma być nakłaniania do przeprosin za to, że piętnuje złe nawyki zakupowe. Promujemy patriotyzm gospodarczy, walczymy o zmniejszenie śladu węglowego, smogu, walczymy o małe, rodzinne sklepy, nie zgadzamy się na to, by wielka #biedrona właziła nam wszystkim na głowę. I za to mamy przepraszać #mamaginekolog?? Za to, że głupie zachowania nazywamy głupimi?”.