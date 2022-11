Były prezes grupy producenckiej "Owoc Sandomierski" został zatrzymany przez policję w grudniu ubiegłego roku. Obecnie grozi mu 11 lat więzienia.

Akt oskarżenia ws. byłego prezesa sadowniczej grupy producenckiej, fot. shutterstock

Były prezes sadowniczej grupy producenckiej oskarżony

11 lat więzienia grozi Leszkowi B. byłemu prezesowi sadowniczej grupy producenckiej „Owoc Sandomierski”, który został oskarżony o oszustwa finansowane wielkich rozmiarów. Straty oszacowano na blisko 12 mln zł. Do sądu trafił akt oskarżenia – poinformowała sandomierska prokuratura.

Były prezes grupy producenckiej "Owoc Sandomierski" został zatrzymany przez policję w grudniu ubiegłego roku. Prokuratura zrzuciła mężczyźnie "popełnienie oszustwa wielkich rozmiarów oraz przestępstwo z kodeksu spółek handlowych niezłożenia wniosku o upadłości, przy istnieniu warunków do zgłoszenia tej upadłości".

Jak poinformowała w środę PAP szefowa Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu Jolanta Religa finansowe nadużycia i zaniedbania sprawiły, że na przestrzeni 2015 i 2016 roku pieniądze za owoce przestały trafiać do kontrahentów spółki. Z ustaleń śledczych wynika, że Leszek B. wyłudził od 232 podmiotów blisko 12 mln zł. Wśród pokrzywdzonych są osoby fizyczne, dostawcy owoców, jak również różnego rodzaju firmy, w których Leszek B., jako prezes zarządu spółki, zamawiał różnego rodzaju usługi, za które nie płacił. Działania śledczych zakończyły się skierowaniem do Sądu Okręgowego w Kielcach aktu oskarżenia. W związku z oszustwem, które dotyczy mienia znacznej wartości, mężczyźnie grozi do 11 lat pozbawienia wolności.

Czym zajmuje się grupa producencka "Owoc Sandomierski"

Grupa producencka "Owoc Sandomierski" powstała z inicjatywy 10 sadowników z gminy Obrazów w 2010 r. Była to największa grupa producentów rolnych w rejonie Sandomierza, produkująca nie tylko jabłka i sok jabłkowy, ale także owoce pestkowe i czarną porzeczkę. Grupa liczyła 112 członków pracujących na ok. 950 ha sadów położonych w gminach: Obrazów, Koprzywnica, Samborzec, Dwikozy i Sandomierz.

Pierwsze sygnały o nadużyciach finansowych grupy producenckiej kierowanej przez Leszka B. dotarły do sandomierskich policjantów i prokuratury w 2016 roku.

W styczniu 2017 roku Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu, po zawiadomieniu sadowników-udziałowców spółki, wszczęła śledztwo w sprawie nadużycia i niedopełnienia obowiązków przez osoby zarządzające sprawami finansowymi i gospodarczymi grupy "Owoc Sandomierski", co spowodowało znaczną szkodę majątkową na szkodę firmy. Okazało się, że firma, której majątek wyceniono na 112 mln zł, miała ok. 62 mln zł długów.

W 2021 roku majątek spółki został sprzedany za ponad 22 mln zł.

