Światowy lider w produkcji m.in. panierek do żywności, przypraw i sosów dostarczanych do restauracji i dużych sieci handlowych buduje swój zakład produkcyjny w Kutnie. Firma posiada obecnie 29 zakładów produkcyjnych na świecie.

Firma Newly Weds Foods buduje swój zakład produkcyjny w Kutnie; fot. za https://newlywedsfoods.com

Newly Weds Foods zatrudnia ponad 5500 osób

Firma powstała w 1932 r. w Chicago. Założycielem firmy Newly Weds Foods jest Paul M. Angell, który to opracował recepturę rolady lodowej

Rekrutacja do polskiej siedziby Newly Weds Foods rozpocznie się wczesną jesienią

Newly Weds Foods jest obecna w ponad 90 krajach

Zakład produkcyjny amerykańskiej firmy Newly Weds Foods powstaje w Kutnie przy ul. Ekonomicznej, na ok. 8-hektarowej działce, którą producent m.in. panierek, przypraw i sosów grunty w Kutnowskiej Strefie Przemysłowej wykupił w 2021 r. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2022 r. Natomiast planowany termin oddania obiektu do użytku to pierwszy kwartał 2024 r.

Newly Weds Foods w Kutnie. Początkowy termin oddania fabryki do użytku to lipiec 2023 r.

- Cieszymy się, że w tym trudnym czasie zawirowań geopolitycznych w Europie, pojawi się w naszym mieście kolejny inwestor, dzięki któremu powstaną atrakcyjne miejsca pracy. Firma Newly Weds Foods dołącza do licznego grona firm z branży rolno-spożywczej działających w Kutnie. To ważne, bo doświadczenia ostatnich 2-3 lat pokazują, że jest to branża niezwykle odporna na zmienną koniunkturę gospodarczą – mówił po spotkaniu z przedstawicielem firmy Dariuszem Świerczyńskim, które odbyło się pod koniec marca 2022 r., Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna.

Projektowana powierzchnia obiektu to 13 500 m2. Projektem i nadzorem nad inwestycją światowego lidera w produkcji składników żywności zajęła się firma Epstein Architecture, Engineering and Construction.

Praca w zakładzie produkcyjnym Newly Weds Foods w Kutnie

Rekrutacja do kutnowskiej siedziby amerykańskiego producenta m.in. panierek do żywności, przypraw i sosów rozpocznie się jesienią tego roku. W pierwszym okresie działalności w Polsce firma Newly Weds Foods zatrudni ok. 80 osób. Dariusz Świerczyński, dyrektor Zakładu w Kutnie, powiedział na łamach portalu ekutno.pl, że przedstawiciele firmy są bardzo zadowoleni z postępów związanych z inwestycją.

- Korzystając z okazji, chciałbym również zachęcić wszystkich do zainteresowania się ofertami pracy w naszej firmie. Intensywna rekrutacja do Newly Weds Foods Poland rozpocznie się wczesną jesienią tego roku. Na początek potrzebne będą doświadczone osoby na stanowiska: operatorów, mechaników, elektromechaników, operatorów wózków widłowych oraz pracowników biurowych. Stosowne informacje dotyczące procesów rekrutacyjnych pojawią się wkrótce w lokalnych mediach.

