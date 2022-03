Amplus został udziałowcem w spółce Terrabio

Amplus, polski producent i dystrybutor świeżych owoców i warzyw, podpisał umowę nabycia udziałów w spółce Terrabio, która zajmuje się opracowaniem pierwszego na rynku rolno - spożywczym w pełni mobilnego analizatora genetycznego. Całkowita wartość transakcji nie została ujawniona.

Amplus obejmuje udziały w Terrabio / fot. amplusfoods.com

- Dzięki podpisanej umowie z Amplusem, możemy liczyć na merytoryczne i techniczne wsparcie w zakresie komercjalizacji. W 2023 roku planujemy uruchomić pierwszą sprzedaż w Polsce oraz na wybranych europejskich rynkach. W dalszych planach rozwoju myślimy również o ekspansji na rynek amerykański - powiedział Marcin Babilas, CEO Terrabio sp. z o.o.

Amplus obejmuje udziały w Terrabio

Terrabio to wrocławski startup zajmujący się opracowaniem nowoczesnego, mobilnego analizatora genetycznego, który dzięki wykorzystaniu autorskiego systemu diagnostycznego umożliwia przeprowadzanie badań z obszaru rolnictwa i bezpieczeństwa żywności poprzez szybką identyfikację patogenów czy mutacji genetycznych. Dzięki urządzeniu użytkownik otrzyma półilościowy wynik obecności patogenów w próbce w ciągu zaledwie 60-90 minut. Obecnie rolnicy zmuszeni są czekać nawet 14 dni na wynik testu zrealizowanego przy użyciu wysoce precyzyjnych metod genetycznych. Terralyzer® pozwala na detekcję do 16 patogenów z jednej pobranej próby.

Terrabio jest spółką portfelową funduszu Carlson ASI EVIG Alfa, który w 2019 roku zainwestował 800.000,00 zł w jej rozwój oraz doprowadzenie rozwiązania do pełnej gotowości technologicznej.

- Wejście Amplusa do grona inwestorów potwierdza, że rozwiązanie opracowywane przez naszą spółkę portfelową jest skuteczne i spełnia wymagania bardzo wymagającego rynku rolno-spożywczego w zakresie diagnostyki chorób roślin, bezpieczeństwa wody i żywności. Według ostatnich prognoz Data Bridge Market Research, w 2022 roku szacunkowa wartość globalnego rynku usług diagnostycznych żywności wyniosła 14,9 mld USD i może osiągnąć 21,6 mld USD do 2032 r. Dane te namacalnie pokazują, jak atrakcyjny jest to rynek zarówno z perspektywy inwestora, jak i naszej spółki portfelowej. Umowa z Amplusem zbliża Terrabio do rozpoczęcia sprzedaży produktu oraz wyrwania kawałka z tego atrakcyjnego tortu – mówi Dawid Wesołowski, partner zarządzający Carlson ASI EVIG Alfa.

Wśród udziałowców Terrabio znajdują się także fundusz Leonarto, który ma w swoim portfolio 18 spółek z obszaru MedTech, nanotechnologii, biotechnologii czy też AI oraz spółka weterynaryjna Vet Planet.