Anna Lewandowska poszukuje CEO od „kulek mocy”. Jakie są warunki?

- Kojarzycie „kulki mocy”?- pyta w mediach społecznościowych Anna Lewandowska i ogłasza, że poszukuje CEO do swojej firmy Foods by Ann. Jakie są warunki zatrudniania i jaki powinien być idealny kandydat lub kandydatka?

Data: 04-04-2022, 18:29

Anna Lewandowska rozpoczęła rekrutację na stanowisko CEO Foods by Ann/ fot. mat. prasowe

„Mam do nich ogromną słabość, nie tylko dlatego, że uwielbiam słodycze. To właśnie od nich zaczęła się moja przygoda z biznesem. W skrócie: wieeeeele lat temu przygotowywałam je dla Roberta przed treningami. Koledzy z drużyny chętnie mu podjadali i pojawił się pomysł, by robić zdrowe przekąski masowo. Tak powstała moja pierwsza firma – Foods by Ann. To ona „zrobiła” ze mnie przedsiębiorczynię. To dzięki niej najwięcej się nauczyłam. To ona popchnęła moje życie w nowym kierunku ” – napisała Anna Lewandowska.

Anna Lewandowska szuka CEO Foods by Ann

Po tym wstępie zdradza: „Możecie sobie więc wyobrazić, jak duży czuję do niej sentyment i w związku z tym, jak ważny jest dla mnie dzisiejszy post… Ogłaszam rekrutację na stanowisko CEO do Foods by Ann”.

Co będzie należeć do zadań wybranej osoby? M.in. kreowanie i realizacja strategii biznesowej i odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy. Definiowanie oraz realizacja wizji i misji firmy przy ścisłej współpracy z Radą nadzorczą i właścicielami firmy. Oczywiście do obowiązków kandydata należeć będą także zarządzanie zespołem, podejmowanie kluczowych decyzji, planowanie strategiczne finansów, działań marketingowych, sprzedażowych, inwestycyjnych czy analiza konkurencji i rynku. Słowem wszystko, żeby osiągać jak najlepsze wyniki i rozwijać firmę.

Idealny kandydat

Jakie wymagania powinien spełniać wymarzony kandydat? To m.in. wykształcenie wyższe. min. 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży FMCG i doświadczenie w firmach w trakcie zmian. Taka osoba musi też być dobrym menedżerem, zmotywowanym, komunikatywnym i mającym doświadczenie w zarządzaniu firmą działającą w nowoczesnych i tradycyjnych kanałach sprzedaży.

Jakie są warunki zatrudnienia u Anny Lewandowskiej?

Kiedy już znana influencerka znajdzie odpowiedniego menedżera zaoferuje mu: „Interesującą pracę w nowocześnie zarządzanej firmie, dostarczającą wiele satysfakcji zawodowej; Realny wpływ na biznes poprzez samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji; Praktyczną możliwość kształtowania przyszłości firmy oraz jej sukcesów; Stabilne zatrudnienie w oparciu o preferowaną umowę (umowa o pracę lub B2B); Atrakcyjne wynagrodzenie oraz motywacyjny system wynagrodzeń”.