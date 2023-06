Technologiczny gigant chce wymusić na pewnej firmie ze Szwajcarii usunięcie jabłka z logo. Rzecz w tym, że ta od ponad 100 lat produkuje jabłka- podaje telepolis.pl.



Logo giganta Apple; fot. unsplash.com / Sumudu Mohottige

Jabłko w logo u innych nie podoba się Apple

Les fruits Suisses od ponad 111 lat dostarcza Szwajcarom najrozmaitsze owoce, w tym jabłka, z których to firma uczyniła także swoją identyfikację. To nie podoba się Apple, który, jak donosi magazyn Wired, usilnie stara się zdobyć wyłączne prawo do posługiwania się logo z jabłkiem na terenie Szwajcarii.

Jednak znaku Les fruits Suisses, choć istotnie przedstawia jabłko, nawet kompletny laik z Apple raczej nie pomyli. Sporne jabłko jest bowiem kompletne, nie nadgryzione, ma kolor czerwony i do tego wkomponowany charakterystyczny krzyż.

