Ardanowski: Trzeba wyeliminować z rynku fałszowane produkty włożone w polskie opakowania

– Chodzi o to, żeby wyeliminować z rynku nieuczciwość. Żeby wyeliminować tych producentów, pośredników, którzy fałszują polską żywność. Nie chodzi tylko o oszustwa co do jakości, ale także aby wyeliminować fałszowane produkty, włożone w polskie opakowania. My nie mamy się czego wstydzić. Mamy znakomite produkty, również te owoce, które tu dziś prezentujemy – podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas konferencji poświęconej kampanii „Czas na polskie superowoce”. – Każdy powinien codziennie zjeść garść owoców, których mamy bogactwo od wiosny do jesieni. A zimą przetwory – dodał.