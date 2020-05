Atlanta Poland, właściciel marki Bakal, z pomocą dla lokalnych szpitali

W ramach tarczy antykryzysowej do firm trafiło blisko 10 mld zł

Firma Atlanta pochodzi z Gdańska, natomiast we Włocławku ma swoją drugą siedzibę oraz zakład konfekcyjny. Przedsiębiorstwo pragnie okazać wsparcie i szacunek lokalnej społeczności. Dlatego też zdecydowało się na pomoc placówkom tych miast. Produkty pomocowe zostały dostarczone do szpitali w zeszłym tygodniu.

- Mamy świadomość, jak trudny jest obecny okres dla służby zdrowia. Z problemami zmagają się nie tylko szpitale zakaźne, ale również placówki przyjmujące pacjentów z innymi schorzeniami. Koronawirus wymógł więc na wszystkich podwyższone standardy sanitarne. Jesteśmy po rozmowach z jednostkami administracyjnymi szpitali - wiemy, że najbardziej potrzebnymi produktami są obecnie maseczki i płyny dezynfekujące. To właśnie te produkty przekażemy do szpital w Gdańsku i we Włocławku - komentuje Piotr Bieliński, prezes Atlanta Poland.

Bakal to firma z ponad dwudziestodziewięcioletnim doświadczeniem, mająca w swej ofercie zdrowe przekąski, naturalne batony, orzechy i suszone owoce. W asortymencie znajduje się również specjalna linia BIO, mąka z orzeszków arachidowych oraz mix 4 ziaren do wypiekania chleba.