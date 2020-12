Atlanta Poland ze wzrostem sprzedaży i zysku. Podtrzymuje plany dot. ciągłego rozwoju i inwestycji

HELIO Natura So Soft! bez konserwantów już na sklepowych półkach

Piotr Bieliński, prezes Atlanta Poland podkreślił, że firma "podtrzymuje plany dotyczące ciągłego rozwoju i inwestycji". Atlanta osiągnęła wzrost obrotu zarówno w segmencie hurtowym o 4,6 proc., jak i detalicznym o 41,2 proc.

Spółka mocno rozwinęła się również na rynkach zagranicznych. Ostatni rok obrotowy to wzrost eksportu o 12,9 proc.

Producent osiągnął łączny przychód na poziomie 295,9 mln złotych, co jest wynikiem o 16,7 proc. lepszym niż w poprzednim roku obrachunkowym. Spółka zanotowała zysk netto na poziomie 5,8 mln zł, który jest prawie dwukrotnie lepszy od zeszłorocznego.

- Atlanta Poland to polska firma, współpracująca i zaopatrująca w bakalie największych przetwórców słodyczy na świecie. Funkcjonujemy na rynku od 30 lat, mogę więc śmiało stwierdzić, że rynek bakalii jest nam bardzo dobrze znany. Na przełomie lat rozwinęliśmy sieć współpracy ze sprawdzonymi i najlepszymi dostawcami surowców, jednocześnie wypracowując status solidnego, godnego zaufania partnera biznesowego. Aktualnie główną domeną spółki Atlanta Poland jest przetwórstwo orzechów ziemnych, które wykorzystywane są do produkcji produktów znanych, światowych marek. Inwestycja w budowę jednej z najnowocześniejszych w Europie linii do prażenia orzechów, pozwoliła nam dwukrotnie zwiększyć możliwości produkcyjne i zminimalizować zanieczyszczenie środowiska (nasz piec jest zasilany energią elektryczną i nie emituje szkodliwych spalin). Naszym Kontrahentom oprócz dystrybucji surowców, oferujemy również doradztwo w zakresie najlepszego wykorzystania bakalii w produkcji, tak aby mogli zoptymalizować swoje procesy produkcyjne - komentuje prezes.

Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń oferujemy również bakalie pod własnym brandem Bakal, który sukcesywnie się rozwija na rynku polskim. Bakal to marka nowoczesna i ambitna, która słucha swoich konsumentów aby dogłębnie zrozumieć ich potrzeby.

- W naszej strategii na 2021 rok nie tylko przewidujemy dalszy rozwój marki Bakal pod kątem nowych produktów, ale również będziemy odpowiadać na oczekiwania klientów dotyczące zdrowego odżywiania i ochrony środowiska. Już na początku roku w linii produktów Bakal Naturalnie pojawią sią pierwsze opakowania do recyklingu. Od I kwartału produkty Bakal Soft będą produkowane całkowicie bez konserwantów, co podwyższy ich walory odżywcze oraz smakowe. Dodatkowo już w styczniu wprowadzamy nową linię przekąsek Bakal Crunch, na bazie migdałów, orzechów nerkowca i orzechów ziemnych z dodatkiem naturalnych ziół i przypraw - dodaje Piotr Bieliński.